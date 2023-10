Sophie Codegoni crolla in diretta e spiega i motivi dell’addio ad Alessandro Basciano. La conduttrice di Casa Chi, proprio mentre si trovava in diretta con Valerio Palmieri, è scoppiata in lacrime parlando della fine della sua relazione con il padre della figlia Celine, nata lo scorso maggio. La coppia del Grande Fratello 7 è scoppiata definitivamente domenica 8 ottobre con un annuncio dell’ex gieffina ed ex tronista di Uomini e Donne.

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto”, ha sentenziato su Instagram gelando i suoi follower. La notizia è arrivata dopo una serie di indiscrezioni lanciate dai vari influencer ed esperti di gossip, da Amedeo Venza a Deianira Marzano, che in questi mesi hanno ricevuto diverse segnalazioni sulla coppia nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip.

Leggi anche: “Avvocati già chiamati”. Sophie e Basciano, svelato il motivo choc della crisi: “Lui è furioso”





Sophie Codegoni piange a Casa Chi: “Ci sono terze persone”

I due hanno bruciato le tappe. Dopo il fidanzamento nella casa è arrivata la notizia della convivenza e pochi mesi dopo della gravidanza di Sophie. A maggio l’arrivo della figlia Celine, nata il il 12 maggio scorso, e il gesto plateale al Festival del cinema di Venezia, quando Alessandro Basciano ha chiesto la mano a Sophie Codegoni. Poi le voci di crisi e l’addio ufficiale confermato dall’ex gieffina la scorsa domenica. Sui motivi della fine della relazione si sono spese tante parole, ma ormai sembra certo che ci sia stato un tradimento. Anche se Alessandro Basciano ha smentito il gossip, Sophie Codegoni ha parlato di ”terze persone”.

Durante l’ultima puntata di Casa Chi, interrogata sulla rottura con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni è scoppiata in lacrime mentre parlava del tradimento dell’ex compagno. Il conduttore Valerio Palmieri ha indagato sui motivi della rottura: “Vogliamo dire che non ci sono di mezzo tradimenti, che non ci sono in mezzo terze persone, ma che sono problemi interni a una coppia? Perché sono cose che nascono all’interno di una coppia”.

“Purtroppo vorrei dirti questo. – ha detto Sophie Codegoni senza poter smentire il tradimento di Alessandro Basciano – Ma non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone, ce ne sono e ci sono anche tante cose che… Non sto bene è un momento brutto, anzi è bruttissimo. Però menomale che lavoro e mi svago. Ho la mia bambina che mi fa stare bene e questo è importante. Si va avanti, la vita non finisce e questo è certo”.