Anche Emma Marrone è stat ospite della puntata di Domenica In dedicata al festival di Sanremo, ‘Domenica In Speciale Sanremo 2024’, presentato dal palco dell’Ariston dalla celebre conduttrice della domenica pomeriggio. Da Mara Venier l’artista salentina si è presentata con gli occhiali da sole. “Sai a che ora sono tornata a casa stamattina? Alle 08:30. Mi sono seduta sul letto e mi sono rialzata per venire da te”.

“Ho fatto festa. Sono in after. Non mi sono fatta mancare nulla. Puoi farlo anche tu, devi solo uscire con me. C’erano un sacco di feste pazzesche stanotte. Sono stata fino alle due all’Ariston, poi sono uscita. Alle feste si va alle tre. Mi sono molto divertita. Girano immagini di me che ballavo sul bancone di un bar. Se ho fatto incontri carini? Mah, chi lo sa”. E ha concluso con uno: “Scusa mamma”.

“Mamma mia, che bono”. Sanremo 2024, Emma e il giovane cantante: “Mi sono innamorata”





Emma Marrone beccata in discoteca con Tedua

Dopo la finale di Sanremo 2024 Emma Marrone ha fatto serata in discoteca ed è stata beccata insieme a Tedua. Il cantante è quello di cui l’artista salentina aveva parlato durante un’intervista rilasciata a Fanpage durante il festival: “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è Tedua. Perché l’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri nel senso che ho detto: ‘Mamma mia, che bono’”.

“Quindi mi sono domandata quanti anni avesse. È piccolo. Sono troppo grande io forse, però mi sono innamorata, lo ammetto”, aveva detto Emma Marrone, parlando della differenza d’età con il rapper: lei ha 39 anni e lui 29. Il giorno dopo Tedua aveva pubblicato una storia su Instagram in cui si vedeva l’esibizione di Emma e i fan avevano iniziato a sperare in un flirt tra i due.

IL FLIRT EMMA TEDUA SMP PIÙ REALE IO CI CREDO NON FATEMI SCENDERE DALLA BARCA pic.twitter.com/IGTxoVNpo7 — ludo☀️ (@ludosole_) February 11, 2024

TEDUA CHE FA LA STORIA PER EMMA IL FLIRT SI STA CONCRETIZZANDO SIAMO SEDUTI #Sanremo2024 pic.twitter.com/nayKgOpcrJ — ANTO 🫧 (@linabrownies) February 10, 2024

NO FERMI QUESTO VIDEO DI EMMA E TEDUA?.?:?:?:?:?:?:?:?:? pic.twitter.com/mvAYVg9Eps — a (@vogliadiniente) February 11, 2024

Emma Marrone e Tedua sabato sera, al termine del Festival di Sanremo, sono stati avvistati insieme in discoteca. La voce probabilmente è arrivata anche alle orecchie di Mara Venier che a Domenica In le ha detto: “Ti trovo molto diversa, molto serena, un’altra persona dalla Emma che ho incontrato tempo fa. Ti trovo bellissima. Hai fatto incontri carini? Secondo me sì ma non me lo vuole dire“, ha detto la conduttrice durante la puntata di domenica. Sui social è spuntato il video in cui i due cantanti sono vicinissimi e qualcuno parla anche di ‘limone’.