Sanremo 2024, Emma Marrone si è innamorata di un cantante in gara. È stata la stessa artista salentina a rivelare l’indentità del big che le fa girare la testa. Tutto ciò avviene proprio mentre il gossip si fionda anche sul figlio di Amadeus, Josè. Il giovane nella tersa serata era seduto insieme non solo a sua madre, Giovanna Civitillo, ma anche con una ragazza.

Quest’ultima sembrerebbe avere la stessa età dell’adolescente, 15 anni, e quindi il pubblico ha immediatamente iniziato a parlarne come se ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma è niente rispetto al clamore provocato da Emma Marrone che nel corso di un’intervista a FanPage ha ammesso di aver avuto un colpo di fulmine a Sanremo. La cantante ha candidamente confessato di aver fatto pure “pensieri impuri” sul cantante.

Emma Marrone svela di chi si è innamorata a Sanremo

Emma ha ammesso di essere rimasta parecchio colpita dalla bellezza di un collega e di aver poi cercato il suo profilo Instagram. Si è anche informata per conoscere la sua età. Di chi parliamo? Ce lo rivela lei stessa: “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua perché l’ho incontrato ieri sera ed ho fatto pensieri impuri…”.

Viva la sincerità, una volta tanto un’artista si lascia andare a commenti del genere. Emma ha proseguito ancora più esplicita: “Ho detto ‘mamma mia che bono’ ed ho detto ‘ma quanti anni avrà Tedua?’ Ed ho controllato l’età. Come siamo messi? Piccolo! Ma forse sono troppo grande io forse… però mi sono innamorata“.

Il vero nome di Tedua è Mario Molinari. Il rapper ha conquistato il pubblico grazie al suo stile unico. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è stato con Cecilia Montaruli, una giovane ragazza che aspira a diventare attrice. Dopo Cecilia pare ci sia stata la storia con la tiktoker Alessia Lanza. Adesso, invece, il cantante avrebbe al suo fianco una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo di nome Carlotta. Strada in salita per Emma…

