È una delle cantautrici italiane più amate e deve il suo successo ad Amici. Era il 2010 ed Emma Marrone si aggiudicava la nona edizione del programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi. È nata il 25 maggio 1984 a Firenze ma si è trasferita fin da piccola in Salento di dove erano originari i genitori. La carriera di Emma Marrone inizia nel 2003 con la vittoria del reality show televisivo Popstars. Sulla scia del suo successo in televisione, ha formato il trio pop Lucky Star con Laura Pisu e Columba Pane. In collaborazione con la Universal Music le tre debuttano nel 2003 con il singolo Stile, ma non riescono a sfondare nel mondo della musica.

Il grande successo arriva nel 2010, quando Emma partecipa e vince la nona edizione del talent Amici. L’etichetta Universal la mette sotto contratto e il successo è istantaneo: il singolo ‘Calore’’ estratto del suo album fa impazzire migliaia di fan e si aggiudica il disco di platino per le oltre 30 mila vendite in digitale. Anche il successivo singolo” Meravigliosa” si rivela un successo. Il suo primo album, ”A me piace così”, è stato certificato due volte disco di platino, mentre il secondo, ”Sarò libera”, è stato un successo straordinario: ha raggiunto il primo posto in Italia ed è rimasto in classifica per più di un anno.





“Dentro è una sfida esaltante, – aveva detto la Marrone di Amici – a prescindere dal risultato finale. Poi, quando esci dalla scuola, ti accorgi di avere accumulato un bagaglio di esperienza e di consapevolezza che è esaltante. La musica fa sempre la differenza. Ma, come dice sempre Maria: ‘Le telecamere non vanno subite, vanno utilizzate’. In fondo da sempre le canzoni pop non si ascoltano e basta: si guardano, anche. Ad Amici ho imparato a non avere paura. E Amici è stata la possibilità che avevo sempre cercato”.

