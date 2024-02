Scoppia un’enorme polemica attorno ad uno dei grandi protagonisti di Sanremo 2024, Geolier. Un attacco durissimo nei suoi confronti ha sollevato un vero e proprio polverone, infatti c’è stato anche un intervento per cercare di stoppare una situazione diventata quasi incontrollabile. Ovviamente i fan del cantante napoletano si sono decisamente infuriati dopo questo accaduto.

Al momento da Sanremo 2024 non è arrivata la replica ufficiale di Geolier, ma certamente non potrà essere felice di ciò che è successo. L’artista originario di Secondigliano è uno dei favoriti alla vittoria finale, assieme ad Angelina Mango ed Annalisa, ma dopo un commento bruttissimo nei suoi riguardi sul web è esplosa la protesta degli internauti che hanno chiesto subito dei provvedimenti drastici.

Sanremo 2024, durissimo attacco a Geolier: è bufera

Dopo che si è esibito a Sanremo 2024 è arrivata una pagella davvero distruttiva e razzista contro Geolier. Oltre al voto negativo in sé, a far discutere è stato un commento di un giornalista, che lo ha paragonato a qualcosa di davvero brutto. E questo ha fatto rivoltare gli internauti: “Il solito pregiudizio su Napoli”, “Geolier può non piacere come artista, fa sorridere che per descrivere la sua interpretazione a Sanremo si debba parlare di camorra”.

Eppen, che fa riferimento al quotidiano L’Eco di Bergamo, ha scritto su Geolier: “Arriva vestito come mio zio in discoteca e fa la cover del Lazza dell’anno scorso, però in napoletano. Voto 4, prediciottesimo camorrista ost“. L’Eco di Bergamo ha condannato quel giudizio e ha fatto delle precisazioni, dopo che quel commento è stato eliminato. Vediamo cosa hanno comunicato.

Ecco la reazione de L’Eco di Bergamo: “In relazione al giudizio attribuito a L’Eco di Bergamo sull’esibizione del cantante Geolier al Festival di Sanremo, il giornale precisa che non si tratta di un contenuto prodotto e pubblicato dalla redazione de L’Eco di Bergamo, né online né cartacea, ma da una testata che si appoggia al sito del giornale e che produce autonomamente contenuti”.