A Sanremo 2024 Angelina Mango è una delle favorite assolute al successo della kermesse musicale. Nella classifica della top five della terza serata si è piazzata infatti al primo posto in classifica, tra l’ovazione del pubblico dell’Ariston. Eppure lei è sempre e comunque estremamente umile, infatti ha rilasciato un’intervista nella quale ha spostato l’attenzione su un altro collega.

Infatti, dopo la puntata dell’8 febbraio di Sanremo 2024, Angelina Mango ha accettato di farsi intervistare da Davide Maggio e ha svelato chi sarà secondo lei il possibile vincitore. Ma ha approfittato di questa occasione anche per spiegare i motivi che l’hanno convinta a partecipare al Festival. Tra l’altro, nella quarta serata dedicata alle cover emozionerà sicuramente tutti cantando La rondine del papà Mango.

Leggi anche: “No, che le ha detto…”. Sanremo 2024, Dargen D’Amico e quelle parole a Sabrina Ferilli sul palco





Sanremo 2024, Angelina Mango ne è sicura: “Vincerà lui”

Prima di dirvi tutto sul possibile vincitore di Sanremo 2024, designato da Angelina Mango, la giovane artista ha spiegato così la sua scelta di accettare il Festival: “Quindi per amore vado a Sanremo, per amore del progetto che ho costruito insieme alle persone che lavorano con me e per amore di questa canzone“. Ma vediamo chi apprezza maggiormente tra gli altri cantanti.

Per tutti, fan e bookmaker, Angelina è una delle pretendenti al successo. Ma la giovane cantante ex Amici ha un’altra idea, infatti si è messa da parte e ha fatto il nome di Irama, che tra l’altro ha presentato nella terza serata: “Mi piace lui, credo che abbia molta intensità sul palco, è giovane e fresco“. Dunque, potrebbe essere questo cantante a superare tutti, ma staremo a vedere.

Ovviamente per quanto concerne la vittoria di Sanremo, non è da escludere anche la possibilità che a vincere possano essere anche Annalisa e Geolier, che si sono sempre piazzati in alta classifica.