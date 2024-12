Negli ultimi giorni, il gossip italiano è stato scosso da una rivelazione esplosiva di Fabrizio Corona, noto per le sue affermazioni spesso controverse e le sue indiscrezioni sul mondo dello spettacolo e dello sport. Durante un’apparizione nel programma Gurulandia, Corona ha lanciato la bomba: Roberto Mancini, ex allenatore della nazionale italiana di calcio, starebbe mantenendo una relazione segreta con una famosa giornalista italiana, nonché nota presentatrice tv da ben cinque anni.

La notizia ha immediatamente catturato l’attenzione dei media e dei fan, non solo per il profilo di Mancini, ma anche per quello della conduttrice tv, una figura ben nota nel panorama giornalistico italiano. Corona ha affermato che la relazione tra i due è iniziata in un periodo in cui Mancini era già sposato, il che solleva interrogativi sulla natura della loro liaison e sulle implicazioni morali che ne derivano. Secondo le fonti, la donna, icona della destra italiana e spesso presente in eventi pubblici con un look impeccabile e alla moda, avrebbe beneficiato di questo legame sia a livello personale che professionale.





“Sta con la famosa conduttrice tv”. Roberto Mancini: è gossip

Stiamo parlando di Hoara Borselli che non è solo una giornalista, ma è anche un volto noto della televisione italiana, apprezzata per il suo stile e la sua presenza carismatica. Conosciuta per le sue posizioni politiche e il suo impegno nel mondo del giornalismo, Hoara ha costruito una carriera solida, ma la sua vita privata è sempre stata avvolta da un certo mistero. La rivelazione di Corona ha messo in luce un aspetto della sua vita che fino ad ora era rimasto sotto silenzio, suscitando curiosità e speculazioni tra i fan e i media.

Corona poi lancia la stoccata e dice: “Come fa a permettersi vestiti firmati con un normale contratto da giornalista? Forse ora abbiamo capito perché lui è andato in Arabia a incassare 30-40 milioni di euro l’anno”. Ma Fabrizio Corona non è il solo, anche Dagospia prima di lui, nella rubrica gossip “A Lume di Candela”, aveva fato intravedere qualcosina di ‘losco’ tra i due: “Roberto Mancini ha la sua intervistatrice di fiducia: Hoara Borselli”.

Roberto Mancini, ex CT della Nazionale Italiana, sarebbe coinvolto in una relazione segreta da cinque anni con Rossella Hoara, ex soubrette ora giornalista per Il Giornale. La rivelazione è esplosiva: Mancini, icona del calcio e sposato con l'avvocatessa Silvia Fortini dal 2018.(proprio Fortini si occupò delle pratiche di divorzio tra l'ex allenatore della nazionale di calcio italiana e la prima moglie Federica Morelli Rossella Hoara, dal canto suo, ha vissuto una trasformazione professionale significativa, passando dal mondo dello spettacolo a quello del giornalismo. Se confermata, questa vicenda intreccerebbe calcio, gossip e cronaca in uno scandalo da prima pagina.

E ancora: “Tra l’intervistatore e l’intervistato può nascere un feeling professionale. Un rapporto di fiducia che porta spesso a replicare, succede nel calcio, nello spettacolo e in politica. L’allenatore Roberto Mancini ha trovato la sua intervistatrice di fiducia, la giornalista e opinionista Hoara Borselli. La firma sovranista, ora al Giornale, ha intervistato l’ex mister della Nazionale quattro volte negli ultimi due anni”, scriveva la testata di Roberto D’Agostino.

