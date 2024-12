Clamorosa notizia sulla coppia di super vip. I due si sarebbero lasciati a sorpresa nel periodo che doveva essere il migliore della loro vita. Appena un mese fa, era appunto l’11 novembre, sul profilo social di lei erano apparse delle sue foto in dolce attesa. Dunque, aspettano un figlio, ma nel frattempo sarebbe successo qualcosa di irreparabile pare per colpa di lui.

Dalla felicità ai massimi livelli sono adesso passati allo sconforto più totale. I due vip si sarebbero lasciati, in seguito ad una scoperta scioccante fatta dalla donna. Tra l’ormai ex coppia ci sarebbe stata anche una lite molto dura, che li avrebbe poi portati a separarsi. Una vera e propria coltellata dritta al cuore per i fan, che si aspettavano solo notizie belle in questa fase della loro vita.

I due vip si sarebbero lasciati a un mese dall’annuncio della gravidanza di lei

I due vip sono due famosissimi attori, che stavano vivendo un momento magico dopo il dramma del 2022, quando c’era stato un aborto. Adesso che era finalmente rimasta incinta e dovevano attendere soltanto la conclusione dei 9 mesi di gravidanza per sognare ancora di più, sarebbe accaduto l’imponderabile per alcuni comportameti avuti dal futuro padre.

Il sito TMZ ha annunciato la rottura tra Megan Fox e Machine Gun Kelly. Stando a quanto rivelato, la coppia avrebbe litigato pesantemente nel fine settimana del Ringraziamento in Colorado, a Vail. Lei avrebbe trovato cose sconvolgenti sul cellulare della sua dolce metà e avrebbe immediatamente troncato il rapporto. La delusione e lo choc della modella sarebbero stati enormi.

Dal giorno della scoperta choc non si sarebbero mai più incontrati e scritti. Megan Fox, 38 anni, ha già 3 figli avuti dall’attore Brian Austin Green. Machine Gun Kelly, 34 anni, è invece diventato papà solo una volta nel 2009. E ora è in arrivo il secondo figlio in un ambiente infernale. Difficile capire se ci possa essere una riappacificazione.