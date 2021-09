Poche ore fa l’annuncio della rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Un annuncio improvviso, quello condiviso sulla pagina Instagram dell’ex calciatore: “Game over”, è la scritta bianca su sfondo nero che ha pubblicato l’ex cavaliere di UeD. Sotto al post, ora sparito, una lunga didascalia in cui spiega ai fan che li hanno seguiti e amati per tanti anni i motivi che hanno portato all’addio con la dama e mamma di sua figlia Bianca. Incompatibilità di carattere, è il sunto.

È finita, quindi: Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati. Anche lei, poco dopo, è intervenuta a mezzo social. E non ha risparmiato un duro affondo all’uomo conosciuto al dating show di Canale 5 e con il quale aveva partecipato a Temptation Island Vip rispondendo a un utente secondo cui una love story non è un gioco e che quindi non va chiusa con un “game over”.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, l’indiscrezione

“Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”, la replica pesante di Ursula Bennardo che ha quindi scatenato il gossip. Che ora è ancor più scatenato dopo che ha cominciato a circolare la nuova indiscrezione sulla ex (?) coppia: pare che i due siano stati avvistati mercoledì scorso al mercato insieme e che non ci fossero segnali di crisi.





E se già dopo l’annuncio di Sossio Aruta molti si sono detti scettici, soprattutto dopo aver analizzato le ultime mosse social dei diretti interessati, ad alimentare i dubbi è arrivata questa segnalazione. E anche la scelta di lui di eliminare il post, con tanto di tag del suo avvocato, col quale aveva ufficializzato l’addio a Ursula Bennardo. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che è proprio tra chi poco crede a questa rottura.

Un suo follower sostiene con certezza che i protagonisti del dating-show fossero insieme e affiatati fino a 2 giorni fa: “Erano insieme al mercato settimanale. Li ha visti mio marito. Lui indossava una maglietta rossa e lei guardava le bancarelle”, si legge sui social. E poi: ”Forse vogliono un po’ di visibilità visto che è ricominciato Uomini e donne?”. Amedeo Venza si è detto d’accordo con questa teoria e inoltre si attendono anche spiegazioni da parte di Sossio Aruta sulla rimozione del post del “game over”.