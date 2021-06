Sophie Codegoni è stata tronista a Uomini e Donne nella prima parte di questa stagione 2020/2021. Non è stata molto fortunata però: ha scelto Matteo Ranieri ma poco dopo essere usciti insieme dallo studio è arrivata la rottura. Ciononostante la 20enne continua a essere molto amata e seguita dal pubblico social e ora ha rivelato di essersi sottoposta a un ritocchino.

Solo poche settimane fa la ex tronista svelava di essersi rifatta il seno. Lo ha fatto attraverso le Storie di Instagram, con una serie di filmati in cui racconta di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia plastica. Voleva farlo da tempo ma ha aspettato di essere pronta, così nelle ultime settimane si è decisa. Poi su Instagram ha svelato la news e poi raccontato per filo e per segno l’operazione.

Sophie Codegoni, ritocchino da Giacomo Urtis: foto

“È una cosa che volevo fare da una vita – aveva spiegato Sophie Codegoni ai follower – Le ho rifatte perché avevo, soprattutto quando prendevo la pillola, un bel seno. Poi ho fatto un’enorme cavolata perché non ho mai messo il reggiseno perché mi ha sempre dato un fastidio incredibile. Quindi avevo il seno completamente svuotato sopra. Avevo una terza scarsa e sopra completamente vuoto. Era veramente brutto da vedere”.





Ora invece è stato il chirurgo dei vip ed ex gieffino Giacomo Urtis a raccontare a tutti la novità sul suo Instagram: “Amici finalmente è venuta Sophie a trovarmi! Amore non ti devo fare niente, vai via, sei bellissima io non ti tocco”, ha esordito. Ma la ex tronista lo ha subito bloccato svelando: “Mi devo correggere queste labbra”.

A UeD e sui social Sophie Codegoni non ha mai fatto mistero di essersi ritoccata le labbra e per questo è stata anche molto criticata, considerata la sua giovane età. E ora non nasconde di essere tornata dal chirurgo estetico, Giacomo Urtis appunto. Ma coglie anche l’occasione per lanciare una frecciatina agli hater parlando delle “labbra storte che tanto amate”.