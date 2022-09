Sophie Codegoni ha ricevuto un anello dal fidanzato Alessandro Basciano sul red carpet di Venezia 79. Ed è scattata una gaffe di Patrizia Pellegrino, che ha commentato sui social quel romantico momento sul tappeto rosso. Momento che a tutti era sembrato una proposta di matrimonio ma che poi lui ha smentito.

L’ex GF Vip ha infatti sottolineato che quello è “solo” un anello di fidanzamento, anche se probabilmente le nozze in futuro ci saranno eccome. Fatto sta che quel prendersi la scena alla Mostra del Cinema di Venezia ha sollevato una marea di critiche, anche da personaggi noti.





Sophie Codegoni Patrizia Pellegrino, la gaffe dopo la proposta

Come, appunto, Patrizia Pellegrino che con Sophie Codegoni ha condiviso parte dell’avventura nella Casa più spiata d’Italia ma che poi è stata smascherata dalla stessa ex tronista di UeD e destinataria dell’anello. Ma andiamo ai dettagli. In un primo momento Patrizia ha fatto i suoi complimenti alla coppia: “Evviva l’amore”, ha scritto.

Dopo, però, è apparso un suo commento del tutto diverso sotto a questo post: “Vi auguro che il vostro matrimonio (se ce ne sarà uno) duri quanto un gatto in tangenziale o meglio, la durata di un red carpet. Con affetto”. E lì Patrizia Pellegrino ha risposto con tutt’altri toni: “Sì, vabbè, davanti al red carpet che show”. Commento che non è passato inosservato per Sophie Codegoni…

“Evviva la coerenza! Con tutto il dovuto rispetto, Patrizia”, ha risposto la fidanzata di Basciano. E ancora: “Ognuno ha il diritto di pensare quello che vuole! Il problema emerge nel momento in cui commenti sotto un post di una cattiveria atroce, dando ragione a quella persona. Dicendo che facciamo show per poi venire sotto al mio post dicendo: “Evviva l’amore”. Quindi Patrizia, ti dico solo… Pensa quello che vuoi ma rimani coerente su quello che è il tuo pensiero. Con questo ti saluto. Evviva l’amore!”.

Proposta di matrimonio con gaffe: Alessandro Basciano subito demolito