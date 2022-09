Nel pomeriggio di mercoledì 7 settembre 2022 sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia è arrivata la proposta di matrimonio per Sophie Codegoni. A sorpresa Alessandro Basciano, che l’ex UeD ha conosciuto pochi mesi fa nella Casa del GF Vip 6, si è inginocchiato sul tappeto rosso con un anello in mano.

Una proposta di matrimonio che più classica non ce n’è: lui elegantissimo in abito da sera con tanto di papillon all’improvviso si è messo in ginocchio davanti a una Sophie Codegoni, stupenda in nero, spiazzata ed emozionantissima. Non se l’aspettava, sembra evidente dai video.





Sophie Codegoni proposta di matrimonio con gaffe

In ogni caso quando il modello e ex corteggiatore di UeD ha tirato fuori l’anello sul tappeto rosso, davanti ai fotografi, Sophie Codegoni si è abbassata per il fatidico “sì”, per poi baciarlo appassionatamente davanti a tutti. Foto e video hanno fatto presto il giro della rete e in generale il mondo dei social ha giudicato la proposta in maniera negativa, apostrofando la coppia come “esibizionista” e in cerca di visibilità.

Tra i tanti commenti persino quello di Jack King, giornalista di GQ UK. “Non un influencer italiano che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul tappeto rosso di The Son. Un film molto cupo sulla depressione clinica”, ha cinguettato su Twitter mettendo l’accento sul contesto non proprio adatto in cui prendersi la scena.

MA IN CHE SENSO BASCIANO HA FATTO LA PROPOSTA A SOPHIE SUL RED CARPET CHE STANNO INSIEME DA IERI pic.twitter.com/CKguxWEoLF — E • 🍷 (@lavitapensataa) September 7, 2022

Nella stessa sera della proposta di Alessandro Basciano, infatti, veniva presentato al Lido il film The Son, pellicola con Hugh Jackman che parla della depressione clinica di un giovane ragazzo. L’ex concorrente del GF Vip ha subito replicato al tweet del giornalista spiegando che il suo gesto non era legato al film: “La proposta non è legata al film caro Jack”.

