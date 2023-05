Notizia bomba su Sophie Codegoni, ormai incinta da 9 mesi. Da giorni si attendevano informazioni sul parto e adesso è finalmente arrivata una comunicazione molto importante. Non sono arrivate affermazioni da lei e da Alessandro Basciano, ma ormai smentire sarà difficile. A svelare ogni dettaglio sono stati i giornalisti di The Pipol Gossip, che hanno pubblicato la news sul social network Instagram. E i fan sono in trepidante attesa.

Alcune settimane fa Sophie Codegoni era finita nel mirino perché da incinta aveva fatto una scelta a non molto dal parto. In molti non hanno esitato a prendere di mira la futura mamma puntando sul fatto che sembrerebbe aver preso la decisione di non allattare al seno la piccola. Al momento Sophie si è lasciata scivolare addosso le critiche e ha dunque preferito mantenere il silenzio a riguardo. D’altronde anche diversi mesi fa, poco dopo l’annuncio della dolce attesa, Sophie è stata presa di mira per la giovane età.

Leggi anche: “Non potevo farne a meno”. Sophie Codegoni, la scelta a poco dal parto ed è subito caos: critiche a non finire





Sophie Codegoni incinta, la notizia sul parto

Nonostante non ci siano state rivelazioni né da Sophie Codegoni né dal suo partner Alessandro Basciano, la giovane incinta al nono mese è arrivata ad un punto fondamentale della sua gravidanza. Il parto è ormai imminente, stando a quanto scritto da The Pipol Gossip. Si aspettano dei post da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ma ciò che sta emergendo in queste ore è qualcosa di davvero parecchio sensazionale.

Questa la notizia su Sophie: “I ‘Basciagoni’ possono finalmente gioire! Dopo 9 mesi di attesa, Sophie Codegoni, oggi, è entrata in ospedale e a breve darà alla luce la piccola Celine. Alessandro Basciano, suo compagno, è in attesa, con tutti i familiari e parenti, di assistere all’evento più importante: veder nascere la figlia”. Quindi, sarebbe già all’interno del nosocomio e i medici e infermieri sono pronti a lavorare alacremente per far venire alla luce la bimba.

La nascitura si chiamerà Celine e renderà Sophie e Alessandro le persone più felici del mondo. Questa la reazione dei follower: “Che gioia”, “L’emozione è salita alle stelle”, “Non vediamo l’ora, Celine ti aspettiamo”, “Una gioia immensa”.