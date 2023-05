Sophie Codegoni è diventata mamma. Due settimane fa è nata la sua prima bambina, frutto dell’amore con Alessandro Basciano. L’hanno chiamata Celine Blue e, dopo aver documentato la gravidanza la coppia del GF Vip 6 aggiorna costantemente i fan su questa nuova vita da genitori. L’ex tronista di UeD ha anche raccontato il parto, definendolo come un momento bellissimo. Era “terrorizzata” all’idea, dopo aver sentito tanti racconti “perché tutti mi dicevano ‘preparati, sarà il dolore più grande di tutta la tua vita’” e invece non è andata per niente così.

“Probabilmente sono stata super fortunata, perché ho avuto anche dei medici che mi hanno aiutata tantissimo, però ho proprio un ricordo bello. Non ho avuto quel dolore che mi raccontavano, anzi è stato un dolore minimo, paragonabile al dolore delle mestruazioni, niente di più, niente di meno. E in totale è durato quattro ore e mezza”, ha spiegato ancora Sophie Codegoni ai follower, nel box delle domande.

Leggi anche: “Bellissimo!”. Sophie Codegoni, ‘zia Sonia Bruganelli’ colpisce ancora: il regalo per la figlia Celine





Sophie Codegoni, Alessandro Basciano con la sua “controfigura”

La figlia ha pochi giorni ma già fa ‘vita mondana’. Tra le ultime Storie e anche nel post, ecco la piccola a cena in un noto ristorante di sushi. Ovviamente con mamma Sophie Codegoni e papà Alessandro Basciano ma non solo. La foto però può trarre in inganno perché a colpo d’occhio l’amico Giacomo Urtis, ritratto con Basciano e Celine Blue, sembra Sophie.

E infatti, sotto alla foto in cui Alessandro Basciano tiene in braccio la neonata e al suo fianco c’è il chirurgo dei vip con la chioma bionda e il rossetto rosso fuoco, Sophie Codegoni scherza: “Alessandro e la mia controfigura”. E poi le emoticon con le lacrime dalle risate, sempre tra le Storie.

I tre, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Giacomo Urtis hanno partecipato alla stessa edizione del GF Vip e all’interno della Casa sono diventati molto amici. Amicizia che, come si vede anche da questi ultimi scatti, prosegue anche fuori. Il post è stato preso d’assalto dai fan: non si contano i cuori e i complimenti per la piccola e questa nuova, bellissima famiglia.