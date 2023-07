Una bufera improvvisa si è abbattuta su Sophie Codegoni. A poco più di due mesi dalla nascita della figlia Celine Blue, lei si è fatta vedere sui social con la piccola e ha mostrato anche il suo fisico. Se da una parte c’è chi ha utilizzato solo commenti positivi nei confronti della ragazza, dall’altra c’è invece chi ha puntato il dito contro per il look scelto. Per molti l’immagine propinata ai suoi fan è stata troppo bollente, essendo diventata ormai una mamma.

E c’è stata una sorta di scontro social tra fan e hater di Sophie Codegoni, come ha sottolineato il sito Leggo. La figlia Celine Blue cresce a dismisura, ma a fare rumore è stato inevitabilmente anche l’incredibile fisico della ormai quasi ex Bonas di Avanti un altro. In questo periodo di luglio l’ex concorrente del GF Vip si sta concedendo dei momenti di riposo, in compagnia della sua famiglia, e più nello specifico sua madre e suo fratello.

Sophie Codegoni mostra sua figlia e il suo fisico, ma piovono critiche

Ormai dovrebbe essere abituata agli odiatori del web, ma inevitabilmente tutti i personaggi famosi non sempre riescono ad accettare tranquillamente queste cattiverie gratuite. E anche Sophie Codegoni ci avrà in qualche modo sofferto, quando ha saputo di alcuni commenti tutt’altro che piacevoli nei suoi riguardi. Pensava di fare una cosa gradita, mostrando sua figlia e come sia cambiato il suo fisico in questi due mesi, ma l’attenzione si è spostato su altro.

La compagna di Alessandro Basciano si è fatta vedere con Celine tra le tue braccia, ma si è intuito che fosse in topless. La scelta di non indossare il reggiseno e di presentarsi con solo le mutande addosso ha indispettito una parte dei suoi seguaci di Instagram. I suoi fan si sono complimentati per la sua pancia piatta, visto che è in forma fisica smagliante e non sembrerebbe essere reduce da una gravidanza. Ma altri l’hanno contestata perché ‘troppo hot ed esibizionista’ col suo corpo.

Ma il sito Leggo ha riportato una dichiarazione di un ammiratore di Sophie, che ha subito preso le sue difese: “Comunque è diventata mamma, non suora. Deve essere libera di mostrarsi come vuole”. Vedremo se Sophie avrà voglia o meno di rispondere agli hater.