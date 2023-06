Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori da meno di 30 giorni, quando hanno accolto con gioia nella loro famiglia la prima figlia Celine Blue. Ma improvvisamente, nemmeno il tempo di immergersi in questa nuova esperienza personale, ecco che è venuta fuori una voce preoccupante. Infatti, c’è chi teme che la storia d’amore possa essere clamorosamente naufragata, visto che è stato notato un dettaglio di non poco conto.

Nei giorni scorsi invece soprattutto Sophie Codegoni, più che Alessandro Basciano, è finita nel mirino del web. Secondo molti utenti di Instagram, social su cui Sophie Codegoni pubblica le foto di Celine Blue, la bimba viene sfruttata dalla mamma. “Guarda la pelle delle gambe e delle braccia, è vestita poco”, si legge tra i commenti della foto in cui Celine Blue indossa un completino della linea di moda creata proprio dall’ex volto di Uomini e Donne.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, brutta notizia sulla coppia

A riportare l’indiscrezione scioccante su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che a sua volta aveva ricevuto delle segnalazioni in privato. C’è chi pensa che sia in atto una clamorosa crisi sentimentale tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, che sono diventati mamma e papà da meno di un mese. Si tratterebbe di qualcosa di incredibile, ma vediamo cosa sta emergendo in queste ore.

Ecco cosa ha detto Pugnaloni su Sophie e Alessandro: “Alessandro Basciano ha tolto il segui su Instagram a Sophie, mi avete segnalato ciò. Sinceramente non penso sia successo qualcosa di grave, non iniziamo a pensare al peggio. Una svista? Vedremo”. Il sito Novella 2000 si è accorto che effettivamente mancherebbe il segui di Basciano, ma non è da escludere che si sia trattato anche di un errore momentaneo del social o di una disattenzione del giovane.

Si attendono ovviamente anche eventuali dichiarazioni di Sophie e Basciano, che per ora non hanno commentato l’accaduto. Ma la sensazione è che non ci sia assolutamente nessuna rottura all’orizzonte, anche se non è possibile confermarlo al 100%.