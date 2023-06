Continuano i preparativi per la nuova edizione del GF Vip, tra candidature e nomi importanti ecco un attore del passato importante tuona contro Alfonso Signorini. Lo ha fatto senza stare a girarci troppo intorno dalle colonne del settimanale Nuovo Tv al quale ha dichiarato: “Mi piacerebbe partecipare a un reality show. Ogni anno faccio domanda per il GF VIP e anche per l’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione. Perché? Forse non ho conoscenze in quel mondo lì”.

E ancora: “Non ho contatti in tv. Per di più non conosco personalmente nessun concorrente del GF Vip. Credo che senza qualche collegamento particolare non si possono creare dinamiche interessanti. Forse è per questo che non interesso agli autori. Penso che il pubblico sarebbe curioso di scoprire chi si nasconde dietro al mio personaggio de I Cesaroni. Per me sarebbe l’occasione perfetta per raccontarlo”, ha dichiarato l’attore.





Niccolò Centini, l’ex Rudy dei Cesaroni si candida per il GF Vip

Lui è Niccolò Centioni, l’ex Rudy dei Cesaroni: personaggio con il quale ha chiuso 10 anni fa. Ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione fin da bambino partecipando a diverse trasmissioni televisive tra cui Millennium – La notte del 2000 con Gigi Proietti, Carramba che sorpresa! con Raffaella Carrà, Chi ha incastrato Peter Pan? con Paolo Bonolis e ad alcuni spot pubblicitari.

La vera popolarità arriva grazie alla fortunata serie TV I Cesaroni, trasmessa su Canale 5 per sei stagioni (2006-2014), in cui interpreta il ruolo di Rodolfo “Rudi” Cesaroni, uno dei figli di Giulio (Claudio Amendola). A novembre 2018, ha dichiarato di essere stato costretto a emigrare a Londra per cercare lavoro come lavapiatti, dopo aver sperperato tutti i guadagni ottenuti in quindici anni di televisione.

Ora resta da capire cosa deciderà di fare Alfonso Signorini, l’approdo di un personaggio del genere con una storia da raccontare potrebbe fare bene al programma in preda ad una crisi di identità. Nelle prossime settimane inizieranno comunque ad arrivare le prime conferme. Del resto manca meno di quanto si possa pensare alla nuova stagione. A settembre, infatti, si ricomincia.