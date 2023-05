Per la nascita di Celine Blue, Alessandro Basciano ha deciso di fare qualcosa di speciale. Come mostrato nelle Instagram stories pubblicate sui social, il compagno di Sophie Codegoni è andato dal suo tatuatore di fiducia per farsi tatuare il nome di sua figlia. Nelle storie di Instagram Basciano ha mostrato il risultato del tattoo, poi anche un altro tatuaggio che ha fatto poco sopra l’orecchio e che recita “Attitude”.

Alessandro Basciano è diventato papà per la seconda volta. Nel 2016, dalla relazione di sei anni con la modella e influencer Clementina Deriu, è diventato padre di Nicolò. Il bimbo era stato protagonista anche di una puntata del Grande Fratello Vip 6, quando insieme alla madre era andato fuori dalla casa più spiata d’Italia per salutarlo e sostenerlo.

Alessandro Basciano, errore nel tatuaggio per la figlia Celine Blue

“Essere papà di un maschietto cambia totalmente perché ora mi sono sentito già alla nascita una cosa alla bocca dello stomaco. È una sensazione completamente diversa. Sono entrambe emozioni belle, ma sono diverse”, ha detto Alessandro Basciano dopo la nascita di Celine Blue e anche futuro marito di Sophie Codegoni.

In queste ore Alessandro Basciano ha pubblicato una foto in cui ha mostrato il nuovo tatuaggio che ha fatto per la nascita della figlia Celine Blue. Sul petto, proprio sotto la corona reale che aveva già tatuato, l’ex volto di Uomini e Donne si è fatto tatuare il nome della figlia. Ma come fatto notare da molti utenti dei social, il nome della bambina, Celine Blue, è stato tatuato male. Eh già, c’è un errore.

Nel tatuaggio fatto da Alessandro Basciano c’è un errore che non è passato inosservato agli utenti dei social. “Quanti tatuaggi da mamma di due maschi basta Ale anche tua mamma l’aveva detto a verissimo poi il nome della tua piccolina è stato scritto male il nomi propri vanno scritti maiuscoli”. Proprio così, il tatuaggio recita “Celine blue“, ma trattandosi del secondo nome, Blue deve essere scritto con l’iniziale maiuscola e non minuscola.