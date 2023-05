Alessandro Basciano è diventato papà per la seconda volta. La secondogenita nata dalla relazione con Sophie Codegoni è nata il 12 maggio 2023. Il primo figlio dell’ex volto di Uomini e Donne e GF Vip 6, Nicolò, è nato nel 2016 dalla relazione con Clementina Deriu, modella e influencer con cui Basciano è stato fidanzato per ben sei anni. La storia è giunse però al capolinea poco prima dell’esperienza di Alessandro a Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Quattrocioocche.

Ma per lui essere diventato padre di una bambina ha portato emozioni completamente diverse rispetto a quelle provate alla nascita del maschietto: “Essere papà di un maschietto cambia totalmente perché ora mi sono sentito già alla nascita una cosa alla bocca dello stomaco. È una sensazione completamente diversa. Sono entrambe emozioni belle, ma sono diverse”, ha detto il compagno e anche futuro marito di Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano, un tatuaggio per la nascita della figlia Celine Blue

La rottura sarebbe poi avvenuta per volontà di lei e la cosa avrebbe fatto molto soffrire Alessandro che, nonostante tutto, avrebbe provato ancora a recuperare il rapporto d’amore. Lo scorso anno Alessandro Basciano è arrivato al Grande Fratelo Vip e nella casa ha conosciuto Sophie Codegoni, anche lei volto noto del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno iniziato la loro relazione nella casa del Grande Fratello Vip e dopo pochi mesi di relazione hanno annunciato la gravidanza. Una gravidanza che ad aprile si è conclusa con la nascita di Celine Blue. Per la nascita della piccola, l’ex volto di Uomini e Donne ha regalato alla compagna una borsa. Non un anello come molti si aspettavano, ma un accessorio a cui evidentemente Sophie Codegoni teneva molto.

E per la nascita di Celine Blue, Alessandro Basciano ha deciso di fare qualcosa di speciale, questa volta per lui. Come mostrato nelle Instagram stories pubblicate sui social, il compagno di Sophie Codegoni è andato dal suo tatuatore di fiducia per farsi tatuare il nome di sua figlia. Nelle stori di Instagram Basciano ha mostrato il risultato del tattoo, poi anche un altro tatuaggio che ha fatto poco sopra l’orecchio e che recita “Attitude”.