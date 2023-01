Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la rivelazione. Conto alla rovescia per la coppia; Sophie e Alessandro diventeranno presto genitori per la prima volta. Nell’attesa che la piccola Celine faccia capolino nella loro vita stravolgendola in meglio sotto ogni punto di vista, Sophie e Alessandro hanno deciso di trascorrere alcuni giorni di relax alle Maldive. Il messaggio di Sophie dalla vacanza arriva a sorpresa.

La rivelazione di Sophie Codegoni su Alessandro Basciano. Relax e sole e anche tanto divertimento per i due prossimi a diventare genitori per la prima volta. Con il cuore e la mente tutti presi dalla piccola Celine, che molto presto entrerà a fare parte della loro vita, i due continuano a godersi la vacanza alle Maldive, non senza un piccolo resoconto per i fan.

La rivelazione di Sophie Codegoni su Alessandro Basciano dalla vacanza: “Mi lascia!”

Proprio in uno degli ultimi video postati da Sophie Codegoni sul profilo social, la futura mamma ha rivelato: “Secondo me dopo questa vacanza mi lascia”. Dopo un primo momento di perplessità, poi il motivo è stato presto spiegato a tutti. Infatti i toni dell’ex gieffina non potevano che essere scherzosi e sono da riferire al “gioco acquatico” tra i due. (“Maschio o femmina?”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: svelato il sesso del bebè).

E per restare in tema, di recente a proposito dei mesi di gravidanza, Sophie avrebbe rivelato molto altro nel corso di un’intervista per il settimanale Chi: “Ho anche letto dei commenti, dicono che sono troppo giovane e che siamo insieme da troppo poco tempo. Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro. Sappiamo che ci amiamo alla follia, che vogliamo stare insieme per sempre e che ci è capitata la cosa più bella del mondo”.

E sempre in merito alla gravidanza e al rapporto di coppia, la Codegoni ha confessato: “Non ho avuto nausee, ma sono stata una matta con il botto. Sono stata insopportabile, nervosa, permalosa e gelosa. E Ale è stato un angelo. Non è facile per me vedere il mio corpo cambiare, ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita parecchio insicura. C’è una pressione intorno su come devi essere perfetta che è insopportabile”.