Gesto clamoroso di Alessandro Basciano davanti a Sophie Codegoni, incredula per l’accaduto. In questi giorni loro sono ritornati ad essere protagonisti assoluti, da quando lei ha ufficializzato la sua gravidanza. Tra qualche mese accoglieranno una bambina nella loro famiglia, come svelato a Verissimo durante il gender reveal da Silvia Toffanin. Poi ci ha pensato invece Alfonso Signorini nella puntata in diretta del GF Vip 7 a rivelare in anteprima il nome della figlia degli ex gieffini, che sarà Celine.

Ma, come preannunciato ad inizio articolo, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono letteralmente scatenati anche sui social nelle ultime ore. Lui in particolare ha reagito ad un’affermazione della compagna con un atteggiamento inaspettato e quindi l’ex volto di Uomini e Donne è stata pure costretta a fare una censura per evitare di essere segnalata dal social network Instagram. I fan ovviamente sono rimasti sbalorditi, ma allo stesso tempo hanno apprezzato il feeling tra i due.

Leggi anche: “La verità su nostra figlia”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, confessione inaspettata





Alessandro Basciano, gesto hot davanti a Sophie Codegoni

Incredibile, ma vero, Alessandro Basciano ha sconvolto Sophie Codegoni che ha rischiato di pubblicare qualcosa di molto intimo sul suo profilo Instagram ufficiale. Successivamente ha ugualmente postato il breve filmato che prevedeva anche un momento hot, ma lo ha prima censurato a dovere per evitare di incorrere in sanzioni social. Uno scherzo che è certamente ben riuscito, visto che lei è stata presa alla sprovvista. Mai si sarebbe aspettata tutto questo dalla sua anima gemella.

Sophie Codegoni ha iniziato la sua storia social, dicendo: “Ho appena tirato una ciabatta in testa a Basciano…” e poi è stata immediatamente interrotta da Alessandro. Quest’ultimo si è infatti abbassato repentinamente i suoi pantaloni restando col fondoschiena in bella vista. Il lato B del compagno è stato celato da un’emoticon sorpresa e ha aggiunto: “Io non ho parole”. Un momento di coppia che è stato gradito particolarmente dai loro ammiratori, che li seguono quotidianamente.

Nei giorni scorsi Sophie Codegoni ha raccontato al settimanale Chi: “Se da una parte è una gravidanza inaspettata, dall’altra il tempismo è perfetto, abbiamo la nostra casa, siamo più tranquilli a livello lavorativo, è arrivata. Che poi io ci ho messo una vita e mezza a realizzare il tutto: non credevo per niente al test”.