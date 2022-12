Sophie Codegoni e Alessandro Basciano aspettano una figlia, infatti tra pochi mesi lei partorirà una bellissima bambina. Il sesso è stato svelato ufficialmente nel corso della loro ospitata a Verissimo di Silvia Toffanin di sabato 3 dicembre, mentre il nome della piccola, Celine, è stato spoilerato da Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip. E ora lei ha svelato tutti i retroscena e la verità sul concepimento. E non sono mancate certamente sorprese nelle sue dichiarazioni al settimanale Chi.

Dunque, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non vedono l’ora di abbracciare la figlia, ma ora lei ha voluto soffermarsi anche sulle difficoltà legate al diventare mamma molto giovane. A Chi ha esclamato: “Ho anche letto dei commenti, dicono che sono troppo giovane e che siamo insieme da troppo poco tempo. Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto, non puoi sapere quello che ti riserva il futuro. Sappiamo che ci amiamo alla follia, che vogliamo stare insieme per sempre e che ci è capitata la cosa più bella del mondo”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la verità sulla figlia

Poi Sophie Codegoni, che con Alessandro Basciano ha concepito una figlia, ha aggiunto al settimanale Chi: “Vero, sono giovane, ci può essere un po’ di paura ma sono contenta. I primi tre mesi? Non ho avuto nausee, ma sono stata una matta con il botto. Sono stata insopportabile, nervosa, permalosa e gelosa. E Ale è stato un angelo. Non è facile per me vedere il mio corpo cambiare, ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita parecchio insicura. C’è una pressione intorno su come devi essere perfetta che è insopportabile”.

Ma Sophie ha confessato che non era previsto diventare genitori, ma che questa figlia è arrivata in maniera inaspettata: “Se da una parte è una gravidanza inaspettata, dall’altra il tempismo è perfetto, abbiamo la nostra casa, siamo più tranquilli a livello lavorativo, è arrivata. Che poi io ci ho messo una vita e mezza a realizzare il tutto: non credevo per niente al test. Sono andata a comprarne subito un altro, dicendo: ‘Quello di prima era difettoso’. L’ho rifatto e ho detto: ‘Mi sa che è rotto pure questo. Ma sono tutti difettati?'”. E invece era davvero incinta.