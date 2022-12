Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno scoperto il sesso del bebè, che arriverà tra pochi mesi nella loro famiglia. I due piccioncini, che si sono conosciuti e innamorati grazie al Grande Fratello Vip, hanno scelto lo studio di Verissimo per scoprire insieme al pubblico se si trattasse di una femminuccia e di un maschietto. Subito dopo averlo saputo, lei è scoppiata a piangere di felicità e grandissima commozione c’è stata anche da parte della conduttrice Silvia Toffanin, che ha vissuto questo intenso momento.

Ora anche l’ultimo mistero è stato svelato: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno finalmente scoperto il sesso del loro bebè e ora aspettano esclusivamente la sua nascita. Nei giorni scorsi i due avevano commentato così la notizia della gravidanza dell’ex gieffina: “Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire… la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino (si..ci piace chiamarti così)”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: scoperto il sesso del bebè

Dunque, per conoscere tutto Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono recati dalla Toffanin e hanno scoperto insieme a lei il sesso del bebè. Infatti, non lo avevano ancora saputo e quindi il cosiddetto gender reveal è stato fatto in studio davanti a milioni di telespettatori. Lei è in dolce attesa da circa quattro mesi e ha avuto la notizia della gravidanza alla fine di settembre, come ha ammesso. E commovente è stato anche il suo racconto: “Il medico mi ha sempre detto che sarebbe stato difficilissimo rimanere incinta”. E invece ce l’ha fatta.

Sophie Codegoni ha poi detto: “Non ci pensavo proprio e quando l’ho scoperto è stata una sorpresa fantastica ed è capitato tutto nel momento giusto”. Poi il tanto atteso momento con l’annuncio in pompa magna di Silvia Toffanin, durante il gender reveal: “È femmina”. Quindi, Sophie e il suo compagno Alessandro Basciano accoglieranno tra qualche mese una bella femminuccia. Subito dopo la notizia, le lacrime sono scese copiose sul volto della ragazza, che mai prima d’ora si era commossa così tanto.

Quando ha visto che il bebè che ha nella pancia sarà una femminuccia, Sophie Codegoni ha pianto a dirotto e ha commentato: “Sognavo di avere una femmina, quindi puntino diventa puntina”. E grandissima commozione anche nelle case degli italiani, che hanno seguito il gender reveal.