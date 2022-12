Sophie Codegoni è incinta e l’annuncio della sua prima gravidanza è arrivata pochi giorni fa con un video su Instagram. Il filmato riprende un’ecografia fatta insieme al suo fidanzato, l’ex volto di Uomini e Donne Alessandro Basciano, già padre di un bambino nato da una precedente relazione.

“E voi credete nel destino? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo… Da lì capii che con te avrei potuto condividere la mia vita. Mille avversità, mille ostacoli. Sembrava che tutto fosse contro di noi… Ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore”, si legge nel post pubblicato da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni incinta, la prima foto del pancino

Sophie Codegoni è incinta del suo primo figlio. Il padre è Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne e concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio nella casa del reality show più seguito d’Italia i due si sono conosciuti e fidanzati. In molti pensavano che la coppia scoppiasse subito dopo la fine del reality ma così non è stato.

Usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, i due sono andati a convivere e in occasione del Festival del Cinema di Venezia, Alessandro aveva donato alla sua Sophie un anello, inginocchiandosi sul red carpet del Festival di Venezia. Ora Sophie Codegoni è incinta. I due aspettano un figlio e lo hanno annunciato sui social.

“Quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione. Quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire… la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino (si..ci piace chiamarti così)”, si legge nel video social. Sophie Codegoni ha pubblicato la prima foto incinta, in cui per la prima volta mostra il pancino.