“Abbiamo deciso così”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, l’annuncio dopo il GF Vip

Notizia straordinaria per i fan della coppia composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Sono passati solamente pochissimi giorni dalla fine del ‘GF Vip’ e i due hanno fatto un annuncio bellissimo. Hanno scelto il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini per chiarire cosa intendano fare da qui a poco. Una decisione che inevitabilmente poteva stare nell’aria, visto che nella Casa più spiata d’Italia si era compreso che i loro sentimenti fossero veri e non frutto di dinamiche riguardanti il reality.

Subito dopo la finale del programma, i fan di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano atteso l’arrivo dei due e avevano regalato un mega peluche e li avevano accolti con applausi e palloncini. Un’entusiasta Sophie aveva ringraziato e abbracciato le fan e si era anche scusata per averle fatte aspettare fuori al freddo. E gli ammiratori della coppia nata sotto le telecamere del ‘GF Vip’ sono sicuramente esplosi di gioia, dopo aver letto attentamente le loro dichiarazioni al settimanale.

Alessandro Basciano ha dichiarato a ‘Chi’, confermando il suo amore immenso per Sophie Codegoni: “Mi sono dichiarato e stavamo sin da subito flirtando in segreto. Le ho fatto capire anche con le litigate che per me era importante”. Ma le parole più importanti i due le hanno utilizzate, quando hanno scelto il settimanale di Signorini per rendere partecipi i loro fan di una scelta fondamentale per il loro futuro. Ci hanno riflettuto su e hanno immediatamente compreso che dovevano farlo subito.





Dunque, Sophie Codegoni è la prima a rivelare che i due hanno deciso di vivere insieme con la convivenza che è quasi realtà: “Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l’ha arredata e ha messo anche lo spazzolino da denti per Alessandro. Quando incontri la persona giusta, cadono tutte le paure. Grazie a Soleil per essere stata Cupido e avermi quindi fatto conoscere meglio Alessandro. Lui sembra una persona dura, ma quando lo conosci bene ti accorgi che è dolcissima”.

E Alessandro Basciano ha aggiunto a ‘Chi’: “Quando mi ha portato a visitare l’appartamento, c’erano due spazzolini da denti pronti ad accoglierci”. Poi entrambi hanno confermato di voler costruire una famiglia in futuro, anche se per il momento vanno con i piedi per terra. Questo però non significa che nel lungo termine non sia presa seriamente in considerazione questa opportunità.