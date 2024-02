Ilary Blasi e Bastian sono più innamorati che mai. E ora è uscita fuori un’indiscrezione che cambierebbe totalmente il loro rapporto. Dobbiamo partire soprattutto da quanto successo in queste ultime ore, infatti i due si sono fatti vedere in una location da sogno. Sono rimasti tutti sbalorditi di fronte alle immagini postate dalla conduttrice televisiva su Instagram.

E allora le voci sono diventate sempre più insistenti, alla luce del gesto romantico di lui. Ilary Blasi e Bastian potrebbero quindi aver approfittato di questo momento insieme per prendere una decisione importantissima. La gioia dell’ex moglie di Francesco Totti è stata palpabile, infatti i suoi sguardi non possono mentire così come le belle parole nei confronti del partner tedesco.

Ilary Blasi e Bastian, la sorpresa di lui e la voce bomba che cambia tutto

Entrando nei dettagli di quanto successo, Ilary Blasi ha condiviso con i suoi follower la meravigliosa sorpresa del compagno Bastian. La coppia ha potuto vivere qualcosa di indimenticabile nel loro viaggio in Sudafrica. La vacanza ha raggiunto l’apice, quando lui le ha regalato un safari notturno, infatti sono stati in una tenda all’interno di una costruzione totalmente di legno. E il Corriere dello Sport ha ipotizzato che stia per succedere qualcosa di grandioso.

Nella didascalia di accompagnamento all’immagine di coppia Ilary ha scritto: “Grazie per questa meravigliosa sorpresa, è stata un’esperienza incredibile. Love you”. E il Corriere dello Sport è convinto che i due possano unirsi in matrimonio tra non molto tempo. Servirà attendere il divorzio definitivo da Francesco Totti e poi la coppia potrà fare questo grande passo.

Ovviamente si è in attesa di ulteriori dichiarazioni più ufficiali da parte di Ilary Blasi, che potrebbe definitivamente confermare questa volontà di nozze che starebbe emergendo di giorno in giorno.