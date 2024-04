Un vero e proprio colpo di scena per i fan di Aurora Ramazzotti, che hanno veramente pochi dubbi. Infatti, sarebbe in arrivo il secondo figlio per l’influencer e ovviamente nonna Michelle Hunziker e nonno Eros Ramazzotti ne sarebbero più che felici. C’è una cosa che tutti hanno notato e quindi è stato immediatamente posto l’accento su questa importante questione.

Infatti, Aurora Ramazzotti potrebbe essere in attesa del secondo figlio. E arriverebbe appena un anno dopo la nascita del piccolo Cesare, che ha festeggiato questo traguardo proprio recentemente. Michelle Hunziker aveva commentato così il compleanno dell’adorato nipote: “Auguri, hai portato gioia infinita nella vita di tutti noi che possiamo morderti di baci. Ti amo, nonnina”.

Aurora Ramazzotti, arriva il secondo figlio? Cosa si è scoperto

C’è questa ipotesi che sta avanzando con forza nelle ultime ore, grazie ad alcune immagini postate da Aurora Ramazzotti in questi giorni. E si è subito parlato del secondo figlio, in seguito alla visione di queste foto assieme alla mamma Michelle e al figlio Cesare. Tanti i commenti apparsi su Instagram, scritti dai suoi follower, che ora vogliono saperne di più.

In queste foto di Aurora sono state avvistate delle rotondità per quanto concerne la sua pancia, quindi c’è chi sta ipotizzando che sia incinta. Ma, come ha fatto sapere il sito Novella 2000, potrebbe trattarsi anche di una suggestione legata alla salopette indossata dalla ragazza. Anche perché da parte della 27enne non sono arrivate assolutamente delle comunicazioni che fanno presupporre una gravidanza.

Alcuni utenti hanno infatti commentato: “Ma quindi è veramente incinta“, “Aspetta un figlio”. Poi non sono mancati ovviamente nemmeno i complimenti per la bellezza di lei e della madre.