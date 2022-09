Francesco Totti, Ilary Blasi e i Rolex. Dichiarazioni molto forti quelle rilasciate di recente nel corso di una lunga intervista su Il Corriere della Sera. Francesco Totti rompe il silenzio e decide d parlare, mettendo in luce alcuni aspetti che avrebbero portato all’allontanamento dalla moglie. E scappa fuori anche la vicenda chiacchieratissima dei Rolex.

Sonia Bruganelli sui Rolex di Francesco Totti. Una vicenda sempre più burrascosa quella che sta emergendo in casa Totti-Blasi dopo la rottura di coppia. E tra le dichiarazioni di Francesco Totti, impossibile non mostrare la dovuta attenzione al ‘caso’ dei Rolex.





Sonia Bruganelli sui Rolex di Francesco Totti. Scoppia la polemica

“Ilary mi ha portato via la mia collezione di orologi, ci sono anche alcuni Rolex di grande valore, ha svuotato con il padre le cassette di sicurezza”. Insomma, luci dei riflettori che restano più che eccese sulle vicende sentimentali tra l’ex capitano giallorosso e Ilary Blasi. E anche i vip iniziano a pronunciarsi. (Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ultimo avvistamento sbroglia il gossip).

Anche Sonia Bruganelli si è espressa sulla vicenda Rolex e nel giro di poco tempo, è scoppiato il caso: “Dopo la guerra dei Roses abbiamo la guerra dei Rolex”. Un modo per permettere ai soliti hater di partire all’attacco.

“Badate al vostro di matrimonio va…che sta incollato solo per questione burocratiche”, “Voi state insieme solo per convenienza, lo abbiamo capito tutti”. Parole a cui Sonia Bruganelli non poteva che rispondere a tono: “Ma per convenienza di chi? Se fosse reciproca convenienza (con tutte le accezioni del caso) a chi disturberebbe? A te?”.

