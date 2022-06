Sonia Bruganelli, il duro attacco sotto gli occhi di tutti. Ormai è noto quanto l’opinione pubblica si divida quando di mezzo c’è la moglie di Paolo Bonolis. Sincera e schietta, Sonia procede indisturbata nel manifestare la propria faccia più vera, correndo il rischio di venire inondata dalla critiche. E oggi al coro si aggiunge anche la famosa tiktoker.

Sonia Bruganelli, attacco di Rita De Crescenzo, che solo di recente ha firmato un contratto con Mediaset e uno con la Rai. Dettagli che ancora non sono stati resi noti eppure qualcuno già vocifera si possa trattare della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Pare che la voce in questione sia arrivata anche alle orecchie di Sonia.





Sonia Bruganelli, il duro attacco di Rita De Crescenzo

Infatti la moglie di Paolo Bonolis ha postato su Instagram la notizia ma non senza un commento. Scrive Sonia Bruganelli: “Ma seri?” e uno stickers a forma di gatto. Parole che a loro volta sono arrivate anche a Rita De Crescenzo che su TikTok avrebbe mostrato la sua reazione immediata. (Sonia Bruganelli, nuovo progetto: “Sto tornando”).

Botta e risposta dopo le tante faccine sorridenti di Rita che avrebbe poi spinto Sonia Bruganelli a rimuovere la storia. “Guardate bene, guardate bene, questa è la grande artista, la moglie di Paolo Bonolis, mi ha messa sul suo profilo di Instagram e condividendolo si è messa a ridere aggiungendo uno stickers con un micio scrivendo anche “Ma Seri?”. Non l’ho detto io che andrò al gf e non l’ho dichiarato io”, è stato poi il commento di Rita.

“Ma signora bella cosa volete da me mi avete messo mi avete tolto (riferito alla storia su Instagram prima condivisa e poi cancellata, ndr). Ce la fai a combattermi? Mettiti la fascia in fronte e scendi a Napoli! Mica perché sei la moglie di Paolo Bonolis pensavi che non ti avrei risposto a quello che mi hai scritto? Poi hai visto che ti ho commentato con delle faccine sorridenti e hai tolto la storia su Instagram. Tante persone l’hanno salvata. Tu hai paolo Bonolis vicino, io ho Sasà e ne vado fiera. Paolo Bonolis ti verrò a trovare e anche tua moglie. Fate i bravi, vogliamoci bene che sono gli ultimi giorni. Un bacio a te”, chiosa Rita De Crescenzo. Sonia Bruganelli continuerà a rispondere o preferirà il silenzio? Lo scopriremo.

