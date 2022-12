Sonia Bruganelli, la rivelazione sul rapporto con Paolo Bonolis. Una lunga intervista rilasciata per il settimanale Nuovo ha permesso a Sonia Bruganelli di spiegare il suo rapporto con il noto conduttore italiano alla luce del chiacchiericcio che sta circolando sul loro conto da alcuni giorni in merito alla loro non separazione e alla scelta di vivere sotto due tetti diversi.

La rivelazione di Sonia Bruganelli sul rapporto con Paolo Bonolis arriva puntuale. Sulla coppia di recente sono tanti i pettegolezzi messi in circolo e per l’opinionista è giunto il momento di spiegare con chiarezza la situazione. Sonia ha confermato la questione dell’appartamento separato da Paolo Bonolis ma anche aggiunto alcuni dettagli che rivelerebbero meglio come stanno realmente le cose.

La rivelazione di Sonia Bruganelli sul rapporto con Paolo Bonolis: “Nemmeno un caffè insieme”

Scatta l’allarme crisi di coppia, ma Sonia Bruganelli rasserena i fan. Un segreto che a detta dell’opinionista tende spesso a ignorarsi ma che si rivela essere alla base della buona riuscita di una relazione, o per lo meno, del rapporto tra Sonia e Paolo: “Serve un sano ignorarsi, è facilissimo”, ha consigliato. “Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento”, ha affermato alla luce delle voci che li vedrebbero vivere sotto due tetti. (“Ora mi credete?”. GF Vip 7, Oriana Marzoli contro Sonia Bruganelli: parole durissime).

Uniti ma distanti, questo il segreto che permette a una relazione di procedere indisturbata: “Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo”, rivela la Bruganelli e ancora: “Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento. Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece al bar”.

Dunque sarebbe tutto vero: “Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele. Dormire in camere separate è un segno di civiltà”, sono state le parole di Sonia Bruganelli. Ma quindi due case separate sembrano esistere davvero, nonostante la riservatezza di Paolo Bonolis sull’argomento, l’opinionista in tal senso non ha mai voluto nascondere nulla: “Stiamo ancora insieme, certo, ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.