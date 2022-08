“Abbiamo chiuso”. Sonia Bruganelli, le voci trovano conferma: è finita nel peggiore dei modi

Sonia Bruganelli, la lite viene ora a galla. A dire tutto è lei dopo che, in queste settimane, aveva fatto parlare non poco di sé per il suo ritorno al GF Vip dopo aver assicurato che avrebbe abbandonato le vesti di opinionista. Nel dettaglio Sonia aveva dichiarato: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. E non si era fermata qui. “In tv – ha inoltre dichiarato – voglio fare cose che mi appartengono”.



“Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mio mulino di produttrice tv”. Parole e intenzioni cadute davanti alla chiamata di Alfonso Signorini che non è disposto a fare a meno della sua sagacia e intelligenza. “La proposta è arrivata in un momento molto delicato per me – dice – e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”, ha dichiarato in un recente intervento su Instagram.





Sonia Bruganelli conferma la lite con Flora Canto: amicizia finita



Intervento nel corso della quale ha parlato anche della lite (presunta) con Flora Canto e la fine della loro amicizia. “Ma non sei più amica di Flora Canto? Eravate spesso insieme”, le ha domandato un utente su Instagram. Sonia ha dato una risposta lapidaria: “Si è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più. Le cose nella vita cambiano”. Quel “siamo state” altro non è che un’ammissione candida del fatto che l’amicizia sia naufragata. (Leggi anche “Vi prego, state attenti”. Flora Canto, sfuriata epica e appello pubblico. E scoppia il caso)



Poi ha parlato del motivo per il quale vola sempre con un jet privato. “Preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto – ha scandito la moglie di Bonolis -, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere il bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il Covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”.



Qualcuno ha riportato alla Canto le esternazioni della Bruganelli. La reazione dell’attrice ed ex tronista di Uomini e Donne è stata alquanto piccata: “Fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi!”. Al prossimo round.

.

“Lo fate apposta?!”. Sonia Bruganelli, così ha preso la notizia sul GF Vip 7