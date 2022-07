“Lo fate apposta?!”. Sonia Bruganelli, così ha preso la notizia sul GF Vip 7

Sonia Bruganelli confermata al GF Vip 7. Per il secondo anno consecutivo ci sarà Lady Bonolis sulla poltrona da opinionista ma con un’altra collega. Fuori Adriana Volpe, dentro Orietta Berti. Il cast dei vipponi di Alfonso Signorini è invece in via di definizione e ad oggi solo tanti indizi e ben pochi nomi ufficiali.

L’ultimo è quello di Antonella Fiordelisi. Il conduttore aveva dato questo indizio via Instagram, “Girovagava nei campi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole”, ora la conferma da parte di ThePipol.





Sonia Bruganelli GF Vip 7: “Ma allora lo fate apposta!”

“Dopo anni di provini e di ‘no’, questa sarà la volta nuova per Antonella Fiordelisi al GF Vip. Dopo l’indizio di Alfonso Signorini e i rumors che avevamo anticipato: è tutto vero. Una curiosità… Chissà se la Fiordelisi ha ‘rivisto’ in questo ultimo periodo le sue posizioni ‘No Vax’!”, si legge sul portale di gossip.

Ma considerando il record di durata della scorsa edizione, quanto durerà il GF Vip 7? A quanto pare ancora di più e il reality di Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti si appresta a segnare un altro record. Lo dice Amedeo Venza, che nelle ultime Storie di Instagram fa sapere che durerà ben 8 mesi.

— sonia bruganelli (@SBruganelli) July 16, 2022

Secondo l’esperto di gossip il reality show dovrebbe dunque finire intorno a maggio e non marzo. La soffiata sul GF Vip 7 si è diffusa in pochi minuti in rete ed è stata commentata anche da Sonia Bruganelli. Su Twitter con un: “Dai ma che lo fate apposta?!”. Anche quest’anno salterà qualche puntata come già successo (sostituita da Laura Freddi) per andare in vacanza?

