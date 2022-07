Sonia Bruganelli,il commento sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Anche la moglie di Paolo Bonolis come molti altri vip ha detto la sua in merito a una delle notizie più scottanti delle pagine di gossip. Sonia Bruganelli si è aggiunta al coro di chi ha deciso di dire la sua a riguardo, come Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona e Simona Ventura, solo per fare qualche nome.

Sonia Bruganelli sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nel clamore mediatico che si è andato a creare da quando la coppia ha annunciato a tutti la rottura, le osservazioni di Sonia Bruganelli puntano tutte su un aspetto che forse nessuno ha tenuto in considerazione: i figli.





Sonia Burganelli sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti: “Cosa succede ai figli”

Sonia Bruganelli con le sue parole ha voluto riportare l’attenzione anche sul rispetto da preservare per amore dei figli in un momento che di certo merita la delicatezza del caso. La moglie di Paolo Bonolis ha reso noto il suo pensiero attraverso un tweet. (Sonia Bruganelli si fa vedere così: “Ora ditemi voi”).

“Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più”, questo il commento di Sonia Bruganelli sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

E in merito ai figli della coppia anche Alex Nuccetelli ha espresso la sua: “Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, l’Isola, Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vari legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso. Ma Ilary e Francesco sono due bravissimi ragazzi, seri, che hanno cresciuto dei figli con valori solidi. Certo, mi dispiace che oggi la loro storia finisca”.

