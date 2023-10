Sonia Bruganelli, la situazione oggi con Paolo Bonolis e non solo. L’ex opinionista del Grande Fratello di Alfonso Signorini torna a parlare sulla propria vita sentimentale dopo l’allontanamento dal conduttore italiano. Ma la notizia di oggi tocca anche un’altra questione che porterebbe a fare emergere alcune indiscrezioni alquanto stuzzicanti sulla nota imprenditrice. Nuovo flirt in corso? Avete capito bene, la notizia è scottante.

Sonia Bruganelli ha un nuovo amore? Questa la domanda che ci si pone alla luce delle nuove indiscrezioni che scottano. Ma procediamo con ordine. Focus inevitabile sulla situazione attuale con Paolo Bonolis, a cui l’imprenditrice si dice ancora legata da un forte affetto nonostante l’allontanamento tra i due: “La nostra famiglia è composta da cinque e non tre figli, da due nipoti e due suocere. Mia suocera ancora mi chiama tutte le sere”.

Leggi anche: “Con lui in hotel”. Sonia Bruganelli pubblica un video e tutti notano quell’uomo nella sua stanza





Sonia Bruganelli ha un nuovo amore? Fuori l’indiscrezione che scotta

E ancora: “Se ci innamoreremo di nuovo? Può darsi. Non posso saperlo”. La risposta di Sonia Bruganelli farebbe dunque ipotizzare che le porte per fare riaffiorare di nuovo l’amore potrebbero non essere del tutto chiuse: “Paolo è l’amore più grande della mia vita insieme ai miei figli. Come ci si separa da un’anima? Non sto cambiando idea, ma è impossibile separarsi davvero”, risponde Sonia senza mezzi termini.

“Ci sono tante coppie che si separano ma rimangono unite”. Eppure come si diceva in principio la notizia di oggi è decisamente scottante perché porta alla luce un presunto nuovo flirt tra Sonia e un volto noto al mondo dello spettacolo e della televisione. Trattasi di un’indiscrezione che non sarebbe andata incontro ancora a una smentita e neppure a una conferma.

L’ indiscrezione sarebbe stata messa in circolo sul web e tirerebbe in ballo un nome che ha spiccato nel corso della precedente edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Stiamo parlando proprio di Antonino Spinalbese. Il pettegolezzo sarebbe stato lanciato a partire da alcuni scatti che agli occhi degli utenti potrebbero dirla lunga. E voi cosa pensate?