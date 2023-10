Momento molto particolare sui social per Sonia Bruganelli, che ha parlato di fidanzato in occasione di uno scambio di battute con alcuni follower. Ha deciso di far vedere qualcosa di specifico ai suoi seguaci, quindi la reazione delle persone è stata istantanea e, a una domanda che alludeva ad altro, ecco che l’ex moglie di Paolo Bonolis si è lasciata trasportare e ha fornito una risposta che certamente farà parlare ancora per molto.

A proposito di Sonia Bruganelli e del presunto fidanzato, nei giorni scorsi lei ha condiviso uno scatto direttamente dalla Francia. Nelle scorse ore infatti, Sonia Bruganelli ha condiviso foto e video che la mostrano a Parigi. Come dicevano la donna è in compagnia di uomo, anche nella camera d’albergo. “Siamo devastati, non abbiamo mai smesso di stare nel ‘lusso’”, scrive quindi l’ex moglie di Bonolis. Nel video si vede ancora una volta il famoso Alessandro Boero, suo amico.

Sonia Bruganelli nomina il fidanzato: cosa è successo davvero

Sonia Bruganelli è in una fase molto attiva a livello lavorativo, quindi in teoria non avrebbe molto tempo da dedicare al possibile fidanzato, ma adesso ha voluto sorprendere tutti con dei commenti che hanno fatto ridere a crepapelle. L’autrice di Ciao Darwin, che sta lavorando proprio a questo programma, ha mostrato alcune cose su Instagram e c’è stato il quesito immediato di un’internauta. Ed ecco cosa ha voluto rivelare.

L’ex di Bonolis ha fatto vedere gli integratori che assume, in particolare si tratta di pillole che ha posizionato in modo tale da formare un sorriso. “Buongiorno” è stato l’iniziale commento della Bruganelli, ma poi c’è chi le ha chiesto: “E quella blu?“. E Sonia ha detto: “Quella è per il mio fidanzato!!“. E ha messo delle risate a corredo. Il riferimento dell’utente era ovviamente al viagra, lei ci è stata al gioco e ha fatto divertire migliaia di follower.

Il sito Leggo ha nominato l’amico Andrea dato come possibile suo spasimante, ma l’uomo è felicemente sposato da poco. Quindi, Sonia sarebbe attualmente single ma ha voluto scherzarci su con i suoi fan viste le tante voci sul suo conto.