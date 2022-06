“Vista così ancora meglio”. Soleil Sorge, via tutto: poco indosso e scattano gli applausi

Soleil Sorge in bikini su Instagram ed è subito pioggia di like. Nei giorni scorsi l’ex gieffina ha condiviso sui social network lo screen di un articolo che recita: “Una pausa dai social (anche di pochi giorni) rende più felici e meno ansiosi: lo conferma uno studio”. Questo inidizio fa pensare a un periodo di relax per Sole che sicuramente vorrà prendersi un po’ di tempo per sé dopo aver lavorato sotto i riflettori senza tregua.

Soleil Sorge in bikini manda in tilt Instagram

Soleil Sorge in bikini su Instagram. Così si è mostrata nell’ultimo scatto Soleil reduce, oltre che dal GF Vip 6, dalle trasmissioni La Pupa e il Secchione Show, e L’Isola dei Famosi fino al lancio della sua nuova linea beachwear State of Soleil. Di seguito lo scatto in bikini che ha conquistato tutti:

L’ultimo scatto potrebbe assumere un doppio significato. Soleil Sorge in bikini associato allo screenshot di qualche giorno fa, lascia pensare a una pausa dai social e dalla televisione. Una pausa meritatissima per lei, dato che ha lavorato intensamente per un anno.

