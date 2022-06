Lulù Selassié, il rapporto con Soleil Sorge dopo il GF Vip. Riflettori che restano accesi sulla principessa etiope e sorella della vincitrice della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini. Questa volta il tema affrontato non è l’amore ma l’amicizia. L’ex gieffina spiega cosa è successo con Soleil dopo la fine del programma.

Lulù Selassié e Soleil Sorge fuori dalla casa del GF Vip. Lo avrebbe rivelato la principessa etiope in persona ai fan durante una dirtta Instagramm proprio per rispondere una volta per tutte ai tanti dubbi sorti da quando ha varcato la porta rossa del GF Vip 6 per riprendere la vita di sempre lontano dalle telecamere.





Lulù Selassié, il rapporto con Soleil Sorge dopo il GF Vip

Colpo di scena tra le due ex gieffine? Lulù Selassié lo spiega con queste parole: “In che rapporti sono con Sole? L’ho sentita pure oggi…”. Nulla di più chiaro, dunque, per fare crollare definitivamente i dubbi a riguardo. Fuori dalla casa del GF Vip le due sono diventate amiche. (Lulù Selassié, prima vacanza dopo il GF Vip 6).

Ma c’è di più. Nel corso della stessa diretta Lulù Selassié ha aggiunto anche un dettaglio, anticipando cosa potrebbe vedersi sui social e sui rispettivi profili: “Tra l’altro andrò al suo compleanno, mi ha invitato oggi e non vedo l’ora…”. Dissapori messi a tacere e chissà se l’invito di Soleil Sorge è stato recapitato anche alle sorelle della principessa, Jessica e Clarissa Selassié.

Una notizia per un rapporto di amicizia riscoperto che ha subito rallegrato i fan, al punto da lanciare un nuovo hashtag su twitter: “Due donne che hanno sempre saputo andare oltre #fairylu #fairyarmy”. La prova del nove, che quello che accade davanti alle telecamere non sempre raggiunge un capolinea definitivo, e non solo in amore.

