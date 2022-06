“Che cifre”. Maneskin, fatturato record: ecco quanto hanno guadagnato finora

I Maneskin quanto hanno guadagnato nel 2021 si sono domandati in molti. Dall’esordio a X-Factor al successo all’Eurovision Contest Song passando per la vittoria del Festival di Sanremo. La band romana a suon di rock ha conquistato tutti e la loro fama accresce a dismisura. La notorietà li ha portati a comparire anche sulle copertine e si parla molto della loro vita privata, ma anche del loro fatturato.

I Maneskin quanto hanno guadagnato nel 2021. La scalata non è ancora finita anche se in vetta già lo sono: vittoria al Festival di Sanremo 2021, con l’ormai iconica Zitti e Buoni. Dopo essersi classificati al primo posto anche all’Eurovision Song Contest la band romana si è vista spalancare le porte non solo dell’Europa ma anche dell’America dove hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, Nevada.

Un successo dietro l’altro che ha portato Damiano &Co. ad affiancare leggende della musica rock. Ma la domanda di molti è la seguente: i Maneskin quanto hanno guadagnato nel 2021. A rispondere a questa domanda ci ha pensato Il Corriere della Sera secondo cui Damiano David and company nel 2021 hanno fatturato oltre 2 milioni di euro e in banca il gruppo avrebbe un saldo attivo di 3,5 milioni sul conto corrente.

