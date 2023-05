Importante novità su Simone Coccia Colaiuta, dopo la rottura con Stefania Pezzopane. I due si sono lasciati dopo tanti anni passati insieme, ma ora lui sta davvero svoltando e sembra pronto per due avventure significative. Ma una è praticamente certa, stando alle ultime voci provenienti da diverse fonti. E si tratta di qualcosa di davvero inaspettato, molto privato, che sta lasciando decisamente a bocca aperta migliaia di suoi seguaci.

Non sappiamo come l’ex di Simone Coccia Colaiuta possa accogliere questa notizia, anche perché Stefania Pezzopane non ha ancora reagito. Lei aveva invece detto a proposito della separazione: “Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi”.

Simone Coccia Colaiuta, la svolta dopo la rottura con Stefania Pezzopane

A riportare la notizia su Simone Coccia Colaiuta sono stati Il Fatto Quotidiano e Libero. Prima di dirvi quale sia la svolta clamorosa e hot dell’uomo, è anche emerso che dopo aver lasciato Stefania Pezzopane sarebbe intenzionato a viversi un’esperienza in Honduras all’Isola dei Famosi. Ma non ci sono state conferme, anche se lui aveva esclamato implicitamente: “Comunicazione di servizio: miei cari amici e amiche, per dei prossimi impegni dovrò assentarmi da tutti i miei social”.

L’influencer Venza aveva aggiunto: “Praticamente la finta storia naufragata l’ha portato dritto all’Isola dei Famosi. Che disastro”. Ma ora Simone Coccia avrebbe invece deciso di fiondarsi in una nuova avventura a luci rosse, infatti è pronto per aprire il suo profilo OnlyFans, dove si possono caricare dei contenuti per adulti. Staremo a vedere cosa proporrà ai fan e che tipo di seguito potrà avere l’ex partner di Stefania Pezzopane.

Stefania Pezzopane aveva invece aggiunto sull’addio a Simone: “Noi vi siamo grati per l’amicizia e l’affetto che ci avete dato in questi 9 anni. Siete stati preziosi. Magari potete volerci bene anche ora che io e Simone non siamo più una coppia. Noi continuiamo però a volerci bene, a rispettarci ed a guardarci col sorriso”.