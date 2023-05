Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane, è finita: dopo 9 anni d’amore, storia al capolinea per l’ex senatrice e consigliera comunale a L’Aquila e l’ex spogliarellista ed ex concorrente del GF. Storia che ha sempre destato grande curiosità tra il pubblico e anche tante perplessità, vista la notevole differenza d’età. Lei ha infatti 63, lui 39 anni. Mai stato un problema, hanno sempre ribattuto. E quando hanno annunciato a tutti la fine del loro amore quasi 2 mesi fa non hanno risparmiato frecciatine a chi li ha sempre criticati in questi anni.

“Simone ed io non stiamo più insieme”; ha scritto sui social Stefania Pezzopane. E lui ha fatto lo stesso. Identica foto e identica didascalia per comunicare la decisione di mettere fine alla loro lunga relazione. Decisione che, secondo quanto raccontato da Simone Coccia Colaiuta nel salotto tv di Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5, sarebbe stata presa di comune accordo. Sempre nella puntata andata in onda il 25 aprile aveva aggiunto di aver mantenuto ottimi rapporti con la Pezzopane.

Simone Coccia Colaiuta prossimo naufrago all’Isola dei Famosi?

Anche Stefania Pezzopane, nei giorni scorsi, a Fanpage aveva rivelato di sentire quotidianamente Simone Coccia: “Ci sentiamo per telefono tutti i giorni. Ci raccontiamo le cose, ci diamo consigli. E poi domenica ci siamo messi d’accordo per vederci nel pomeriggio. Era una bellissima giornata, c’era un sole splendente. Sono andata da lui, alla Casa del Soldato, in montagna all’Aquila. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, abbiamo bevuto qualcosa insieme. Siamo stati bene”.

Non sono tornati insieme, ma come confermato anche da Barbara D’Urso non è da escludere che succederà. La porta è aperta, insomma. Da giorni però il pubblico mormora su questa rottura. Il sospetto di molti è che sia tutta una farsa, “una messa in scena per far parlare di loro”. E ora ancora sospetti dopo l’ultima Storia di Simone Coccia Colaiuta.

L’ex GF ha comunicato di doversi assentare dai social che saranno gestiti da una persona di fiducia “per dei prossimi impegni”. Sta per sbarcare come naufrago all’Isola dei Famosi? Per l’esperto di gossip Amedeo Venza sì e infatti ha ricondiviso la Storia di Simone Coccia Colaiuta e commentato: “Praticamente la finta storia naufragata l’ha portato dritto a l’Isola dei Famosi? Che disastro!”.