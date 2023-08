E si torna a parlare, o meglio sparlare, di Simone Coccia Colaiuta. L’ex concorrente del GF e volto noto della tv è finito di nuovo nel mirino ma questa volta Stefania Pezzopane non c’entra. Proprio pochi giorni fa i due hanno annunciato quello che sembra proprio un ritorno di fiamma. “Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”, ha scritto lui sotto una foto che li ritrae insieme sorridenti, pare durante una giornata di relax in montagna. Tanti like e messaggi positivi da parte degli eterni romantici, felici di questo amore ritrovato, ma anche qui c’è chi continua a puntare il dito contro di loro.

Non erano infatti mancate illazioni pesanti dopo la nota congiunta in cui Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane parlavano di addio. Dopo 9 anni insieme, la decisione di prendere strade separate ma lasciando comunque una porta aperta tanto era l’affetto e la stima provata reciprocamente. E proprio questo non voler chiudere definitivamente, detto da entrambi anche nelle ospitate in tv, aveva innescato una marea di sospetti nel pubblico.

Simone Coccia Colaiuta ‘sgamato’: figuraccia sui social

Già poco dopo la rottura si era insinuato che l’annuncio fosse finto e studiato a tavolino. C’è stato anche chi li ha accusati di voler attirare l’attenzione perché Simone Coccia Colaiuta avrebbe dovuto partecipare a L’Isola dei Famosi 2023. Sempre secondo indiscrezioni, avrebbe dovuto prendere il posto dei naufraghi che via via abbandonavano l’Honduras ma come abbiamo visto non è successo.

La nuova polemica, invece, riguarda ancora lui ma il teatro di tutto è quello dei social. Poche ore fa l’esperto di gossip Alessandro Rosica, conosciuto come Investigatore social su Instagram, ha rivelato che il profilo Instagram di Simone Coccia Colaiuta avrebbe avuto una grossa impennata a livello di follower. Troppo grossa.

“Mi fanno notare che Coccia ha comprato quasi 500mila follower arabi e indiani su Instagram in meno di una settimana“, ha scritto. E anche Amedeo Venza: “Cioè ha acquistato quasi mezzo milione di follower, che personaggio è questo… Prima ne aveva 30mila“. E giù, tutti a parlare della “figuraccia” fatta dall’ex gieffino. Anche sotto l’ultimo post, dove non mancano le prese in giro: i suoi fan si sono accorti subito.