Tornata con l’ex fidanzato. Le foto che confermerebbero il gossip sulla vip, cantante e volto della tv sono arrivate istantaneamente a Deianira Marzano, che le ha rese pubbliche. Nella segnalazione da parte di un utente che è voluto rimanere anonimo ci sono foto di una vacanza in barca dove si vede lei di spalle e lui in primo piano. “Siamo rimasti amici, come alla fine siamo sempre stati. C’è sempre stato quell’affetto che ci legava. Forse le cose dovevano andare così”, diceva lei solo qualche mese fa.

“Abbiamo cominciato questa ‘amicizia’, poi dopo… io sono una persona che se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Se devo pensare a una cosa seria non è da me. Sono più per il vedere come va e poi a un certo punto si decide se andare avanti o fermarsi. La Lamborghini forse per lui non era la macchina giusta. […] Siamo in buoni rapporti anche se non ci sentiamo, perché ognuno ha la sua vita. Ma comunque chi lo sa. Mi lascio sempre molto aperta io”, aveva aggiunto Ginevra Lamborghini.

“È tornata con l’ex fidanzato”: scoop sul volto della tv

Ma da quei tempi le cose devono essere di nuovo cambiate e Ginevra Lamborghini, archiviato praticamente subito il flirt con Antonino Spinalbese, sembrerebbe tornata insieme al suo ex, Edoardo Casella. Vero è che non ci sono conferme, solo la segnalazione arrivata all’esperta di gossip e social.

Ma Deianira Marzano aggiunge una postilla: come ribadito più volte, a suo avviso la sorella di Elettra Lamborghini ed Edoardo Casella non si sono mai lasciati dal GF Vip cui lei, seppur per poco, ha partecipato. “Ho sempre ragione”, aggiunge nella Storia che lancia il gossip sull’ex gieffina. Sotto gli ultimi post di Ginevra, comunque, alcuni fan sono già in rivolta dopo questa soffiata.

E Antonino Spinalbese? Anche lui, dice sempre il gossip, ha voltato pagina. Il sito Tag24 ha individuato la nuova fiamma in tale Ludovica Saletta. Si tratta di una ragazza non famosa, ha 25 anni ed è di Milano ma su Instagram ha il profilo privato dunque non ci sono foto. Il portale sostiene che i due stiano in vacanza in Sardegna in questi giorni.