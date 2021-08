È un po’ triste chi in questi giorni si è appassionato ai Giochi olimpici e ha seguito le imprese degli atleti azzurri. Una bella fetta di umorismo però, siamo certi che l’abbia portata Simona Ventura. La Super Simo, riguardo un post di Luca Argentero con scritto “40” (che sta per il tot medaglie vinte dagli italiani), ha pensato che il numero stesse per gli anni compiuti dall’attore.

Così ha commentato il suddetto post scrivendo “Auguri Luca“. Un’uscita che ha spiazzato tutti, scatenando l’ilarità generale degli utenti che hanno iniziato a condividere lo “screen” del suo commento facendo dell’ironia a riguardo, anche perché Luca Argentero ha superato i 40 anni da un po’ (è nato nel 1978).

Alla gaffe Argentero ha risposto: “Grazie Super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso…”. Insomma, Simona Ventura è veramente super, e di questo ne è sicuro anche Giovanni Terzi che intesse con lei un intenso rapporto di amore e interessi reciproci.





La conduttrice e il giornalista sembrerebbero essere sulla stessa lunghezza d’onda tanto da diventare “complici” sul lavoro. In questi giorni infatti Simona Ventura ha intervistato nella sua Terrazza della dolce vita monsignor Dario Viganò. “Abbiamo di valori, di cinema, di fede e di sofferenza, di coraggio e di forza, di perseveranza e di rinascita” ha commentato su Instagram Simona Ventura.

Proprio poche ore fa Simona Ventura è stata sorpresa da un articolo del compagno, Giovanni Terzi, su Libero in cui parla proprio di Viganò. “Grazie amore per seguire ogni cosa che faccio”. Sono state queste le parole di una Simona Ventura felicemente sorpresa dal compagno al quale ha dedicato anche l’hashtag “noi uno” su Instagram Stories.