Simona Ventura, gli auguri per la figlia Caterina. Simona Ventura è la Simona nazionale della televisione italiana, amata e chiacchierata ma senza dubbio una delle presentatrici più popolari di sempre del piccolo schermo. Dopo le sue esperienze al timone di reality come “L’Isola dei Famosi” e “Temptation Island Vip“, l’ex giudice di “X-Factor” è tornata da mamma Rai accanto all’amica Paola Perego con “Citofonare RAI 2”.

Il programma ha da poco chiuso i battenti, e la conduttrice ha rivela su Instagram i suoi progetti per il prossimo autunno. “In questa stagione di Citofonare RAI 2, in tutte le sue 30 puntate, mi sono vestita con cose che già avevo messo, rivedute e corrette in maniera impeccabile da una crew tutta la femminile. Grazie dei complimenti che mi avete fatto, sono stata felice, nel mio piccolo, di aver dato il mio contributo alla sostenibilità. Ci vediamo in autunno con Citofonare RAI 2“, ha scritto Simona Ventura, che oggi ha festeggiato la figlia Caterina.





Simona Ventura figlia Caterina compie 16 anni: come è diventata

Simona Ventura e Paola Perego tornano quindi per la prossima stagione televisiva di Rai 2 con la nuova edizione di Citofonare Rai 2, il programma andato in andata in onda dallo studio 2 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi a Roma dal 3 ottobre 2021 al 15 maggio 2022. Non solo lavoro, la vita di Simona Ventura gira intorno alla sua famiglia. La conduttrice ha avuto due figli dal suo primo matrimonio con Stefano Bettarini, Niccolò e Giacomo e durante la relazione Gerò Carraro, figlio del marito di Mara Venier, e le viene affidata una bambina, Caterina, di cui nel 2014 ottiene l’adozione.

In un reel pubblicato su Instagram, le foto di Caterina, presa in affido da Simona Ventura quando aveva appena poche settimane e adottata legalmente nel 2014, scandiscono gli istanti più belli trascorsi insieme ai nonni, agli zii, ai fratelli Niccolò e Giacomo, a mamma Simona e a Giovanni Terzi, il compagno e futuro marito di Simona Ventura. “E sono 16 CATE, sei dolce ma determinata , sei sensibile ma forte, sei simpatica (quando vuoi) e intelligente. Non passa giorno in cui non sia orgogliosa di te, della ragazza che sei, della donna che stai diventando. Vola alto @caterina.venturaa , entusiasta e decisa sul tempo che ci aspetta. Happy birthday, ti voglio bene. La tua mamma”, scrive Simona Ventura a corredo del video.

Simona Ventura figlia Caterina – “Caterina ha due mamme. – aveva confessato SuperSimo in un’intervista – Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, una mia parente che non ha potuto tenerla con sé. È complicato, ma possibile. E molto bello. Voglio dire a chi vuole un figlio che c’è una strada, tortuosa e magnifica, diversa dall’adozione. L’affido. È una possibilità data a chiunque sia disposto ad accogliere e amare un bambino solo: coppie non sposate, single, ultra-cinquentenni”.

