Morte di Silvio Berlusconi, piovono i commenti. Se la maggior parte dei media tradizionali sottolinea la fine di un’epoca e ricorda la vita, le imprese, i numerosi successi del Cavaliere, c’è anche chi esce dal coro. Già ad aprile, quando il leader di Forza Italia era stato ricoverato al San Raffaele per un problema cardiaco, c’era stato chi aveva scritto frasi choc in rete: “Finalmente l’ora di Silvio Berlusconi” o “È la volta buona che ci togliamo Berlusconi dai cog***i“.

Tra i leader che hanno dedicato un pensiero commosso a Silvio Berlusconi c’è stato anche Matteo Salvini che ha scritto: “Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO. Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali. Ma soprattutto oggi perdo un grande amico. Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni”. Poi c’è chi, come Giorgia Soleri, di cui da giorni si parla per la separazione da Damiano David dei Maneskin, non la pensa proprio allo stesso modo, anzi…

Con una serie di story sul proprio profilo Instagram Giorgia Soleri ha reso noto il suo punto di vista su Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è venuto a mancare nella mattinata di oggi, lunedì 12 giugno, all’età di 86 anni. L’ex compagna del frontman dei Maneskin ha condiviso la copertina di un giornale on line, The Submarine, dove campeggia il volto di Berlusconi con il titolo che recita: “L’uomo che ha distrutto il Paese“.

Una foto significativa che Giorgia Soleri ha voluto condividere senza commentare. Il suo pensiero sulla figura di Silvio Berlusconi appare chiaro. E infatti subito dopo ci sono altre story. In una di queste Giorgia riporta un articolo della BBC in cui si parla del Cavaliere come dell’ex premier “colpito da scandali sessuali e accuse di corruzione“. L’ex di Damiano David commenta: “Come riportare la notizia nel modo giusto BBC docet!”.

In un’altra story Giorgia Soleri scrive: “Parlare di politica è sempre il modo migliore per fare pulizia dei contatti”. Poi condivide il commento di un follower alle sue story: “Sento già riecheggiare i ‘Ma ha fatto anche cose buone…'”. A cui risponde con un eloquente: “Disappointed but not surprised” cioè “Delusa ma non sorpresa“.

