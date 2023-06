Puntata decisamente complicata e inaspettata per Eleonora Daniele, che stava conducendo il suo programma Storie Italiane quando si è diffusa la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Una vera sorpresa in studio per lei e per gli ospiti presenti, infatti tutti hanno potuto notare la reazione sia della conduttrice che degli altri. In quel frangente c’era in collegamento l’inviata della trasmissione, che è stata subito stoppata dalla padrona di casa.

Prima di dirvi cosa ha detto e fatto Eleonora Daniele quando ha scoperto della morte di Silvio Berlusconi, vi informiamo anche di quanto successo su Canale 5. Rientrati dalla pubblicità, nello spazio dedicato ai saluti, Federica Panicucci è apparsa molto scossa, con le lacrime agli occhi. “È la cosa peggiore che potessimo fare” ha detto Federica Panicucci durante l’annuncio fatto a Mattino Cinque. ”Silvio Berlusconi è morto”, Di rientro dalla pubblicità, nello spazio dedicato ai saluti, Federica Panicucci è apparsa visibilmente scossa.

Eleonora Daniele, come ha reagito alla morte di Silvio Berlusconi

Dopo aver interrotto l’inviata e aver preso la parola in studio, Eleonora Daniele ha annunciato così la terribile notizia legata alla morte dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, deceduto a 86 anni a causa della leucemia mielomonocitica cronica: “Scusate, è arrivata un’Ansa, tagliamo il collegamento. Arrivata appena adesso un’Ansa, purtroppo in un flash di agenzia, è morto Silvio Berlusconi. Don Gaetano (un ospite n.d.r.), sono state ore di grande preoccupazione. Venerdì c’è stato il ricovero”.

Il sacerdote ha quindi affermato: “Il primo pensiero è una preghiera, ci si ricongiunge alla vita che abbiamo ricevuto e che rendiamo passando da questo mondo a quello dell’eterno”. Ciò che è stato notato è che comunque Eleonora Daniele era sì dispiaciuta, ma allo stesso tempo è riuscita a mantenere la calma e a dare la notizia al pubblico con tranquillità. Poi ha rivelato che sarebbe andato in onda il Tg2. Cosa che non è capitata alla Panicucci, che ha chiesto l’aiuto del collega Francesco Vecchi.

È morto Silvio Berlusconi. L'annuncio su Rai 1 pic.twitter.com/h6XqKOv01P — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 12, 2023

Stravolti intanto i palinsesti di Mediaset per trasmettere degli speciali su Silvio Berlusconi. A saltare ad esempio è la semifinale dell’Isola dei Famosi, che non andrà in onda nella serata di lunedì 12 giugno su Canale 5.