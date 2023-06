L’addio a Silvio Berlusconi sarà lungo: i funerali dell’ex premier e leader di Forza Italia saranno celebrati mercoledì prossimo all’interno del Duomo di Milano. È notizia di poco fa che il governo, con un dispositivo firmato in queste ore dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ha stabilito che il giorno dei funerali sarà lutto nazionale. Un lutto di cui tutta la nazione sembra partecipe. Per tutti le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

>“Dobbiamo dirvi una brutta cosa”. Eleonora Daniele sgomenta, la notizia choc arriva in studio

“Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane. Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi. In una stagione di profondi rivolgimenti, la sua ‘discesa in campo’, con un partito di nuova fondazione, ottenne consensi così larghi da poter comporre subito una maggioranza e un governo”.





Silvio Berlusconi, niente camera ardente: motivi di sicurezza

E ancora: “La leadership di Berlusconi ha contribuito a plasmare una nuova geografia della politica italiana, consentendogli di assumere per quattro volte la carica di presidente del Consiglio. In queste vesti ha affrontato eventi di portata globale, come la crisi aperta dall’attentato alle Torri Gemelle. La lotta al terrorismo internazionale e gli sconvolgimenti finanziari alla fine del primo decennio del nuovo secolo”.

A quanto si apprende il feretro è arrivato a Villa San Martino, ad Arcore, dove sarà allestita la camera ardente privata. Non ci sarà, invece, la camera ardente pubblica come era stato ipotizzato all’inizio. Sembra che la decisione sia stata presa dalla famiglia di Silvio Berlusconi. A spiegare le ragioni un comunicato diffuso dall’ufficio stampa di Mediaset.

“Contrariamente a quanto annunciato da indiscrezioni di stampa, per motivi di sicurezza – spiega Mediaset in una nota – non saranno allestite camere ardenti all’interno degli studi televisivi Mediaset né altrove”. Non è stata una valutazione di ordine pubblico a far decidere di non allestire una camera ardente per Silvio Berlusconi, quanto piuttosto una valutazione sulle condizioni di sicurezza da parte di Mediaset.