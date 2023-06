Silvio Berlusconi è morto. Il leader di Forza Italia, 86 anni, era ricoverato da venerdì all’ospedale san Raffaele di Milano per la sua “patologia ematologica”. Questa mattina il fratello Paolo e i figli Marina, Pier Silvio e gli altri sono accorsi nella struttura, dove già si trovava la compagna Marta Fascina, dopo essere stati chiamati urgentemente. La notizia è arrivata nella tarda mattinata di lunedì 12 giugno.

Silvio Berlusconi, malato da tempo di leucemia mielomonocitica cronica, era stato dimesso appena tre settimane fa dopo un lungo ricovero di 45 giorni. L’ex premier e leader di Forza Italia era ricoverato in degenza ordinaria all’ospedale San Raffaele di Milano per dei controlli decisi dai medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri dopo alcuni esami di routine che avevano evidenziato dei risultati anomali.

Silvio Berlusconi morto, la reazione di Federica Panicucci a Mattino 5

“Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica” si leggeva nel bollettino medico i suoi medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, i quali avevano deciso di anticipare i controlli “risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme”.

Palinsesti rivoluzionati dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Su Canale 5 la notizia è stata data durante la diretta di Mattino 5 condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Rientrati dalla pubblicità, nello spazio dedicato ai saluti, Federica Panicucci è apparsa molto scossa, con le lacrime agli occhi. “È la cosa peggiore che potessimo fare” ha detto Federica Panicucci durante l’annuncio fatto a Mattino Cinque.”Silvio Berlusconi è morto”, Di rientro dalla pubblicità, nello spazio dedicato ai saluti, Federica Panicucci è apparsa visibilmente scossa. “È la cosa peggiore che potessimo fare” ha detto con la voce rotta per poi rivolgersi al collega.

Federica Panicucci, entrata a Mediaset nel 1988 come valletta di Il gioco delle coppie, era legata da un rapporto di grande amicizia a Silvio Berlusconi e ovviamente la sua reazione alla notizia della morte l’ha colpita profondamente. In lacrime, la conduttrice ha passato la parola al collega che ha detto:“Abbiamo appreso la notizia anche noi adesso, quindi chiudiamo qui, c’è il Tg5”. Poi è andato in onda uno speciale del Tg5 condotto da Cesara Buonamici.