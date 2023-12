I guai per Chiara Ferragni sembrano non finire più. Dopo lo scandalo sui pandori Balocco, che le è costato un milione di euro di multa inflitta dall’Antitrust, lei ha chiesto immediatamente scusa ma poi si è chiusa nel silenzio più totale. Ora è arrivata la notizia di una nuova inchiesta che potrebbe provocarle nuovi problemi, anche se siamo soltanto alle prime fasi.

Chiara Ferragni sta quindi concludendo questo 2023 con non pochi disagi a causa di questo scandalo sui pandori, che ha causato anche una serie di attacchi da parte dei follower. Nella giornata del 28 dicembre è arrivata la comunicazione dell’apertura di un’inchiesta per cercare di fare luce su quanto sta accadendo intorno all’imprenditrice digitale. E si attendono altri sviluppi.

Leggi anche: “Così per far finire tutto”. Chiara Ferragni, cosa sta organizzando per superare lo scandalo





Chiara Ferragni e lo scandalo pandori, nuova inchiesta

Nei giorni scorsi abbiamo saputo di un’indagine della procura di Milano su Chiara Ferragni dopo lo scandalo pandori Balocco e ora un’altra procura ha deciso di fare lo stesso. C’è stato un esposto presentato dal Codacons in alcune città e quindi la magistratura si sta muovendo. Saremmo in presenza di un atto dovuto, come riportato dal sito Fanpage, ma non sono escluse altre novità.

La procura di Prato, tramite la procuratrice facente funzione Laura Canovai, ha deciso di aprire un’indagine attraverso un fascicolo modello 45. Ciò significa che allo stato attuale non ci sono persone indagate né reati, ma nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più. Lo stesso modus operandi è stato usato dalla procura milanese. La Guardia di Finanza di Milano ha però anche acquisito del materiale dell’Antitrust.

Chissà se prima di Capodanno Chiara si rifarà sentire sui social, dove è assente da una decina di giorni. Fedez ad esempio nei giorni di Natale ha inquadrato i figli Leone e Vittoria, ma nessuna traccia dell’imprenditrice digitale.