Fiori di arancio per il volto di Canale 5, che si è unito in matrimonio con la neo moglie diversi giorni fa. Ma solamente adesso sono state rese pubbliche le foto della cerimonia, svoltasi in Puglia. Precisamente il sì c’è stato il 10 agosto scorso e ora i fan stanno festeggiando, dopo aver apprezzato quelle istantanee. Sono stati alcuni fan di lui a mostrarle, anche perché non ci sono stati annunci ufficiali da parte del diretto interessato, protagonista di un programma Mediaset.

Un momento emozionante per coloro che hanno amato questo volto di Canale 5, che diventò noto al pubblico oltre 20 anni fa. Il matrimonio è stato celebrato nella meravigliosa terra brindisina, con la cerimonia religiosa nella Chiesa Matrice San Vincenzo de’ Paoli a Villa Castelli, mentre la festa, come scritto da Novella 2000 che lo ha appreso a sua volta da Li Castelli, c’è stata all’interno della masseria La Vecchia Lamia a San Vito dei Normanni.

Il volto di Canale 5 si è unito in matrimonio: cerimonia in Puglia

C’è stato un party indimenticabile alla presenza di tanti amici e parenti del volto di Canale 5, che ha vissuto una delle giornate più belle della sua vita. Questo matrimonio non potrà certamente mai dimenticarselo, dato che al suo fianco c’era anche una sua carissima amica, conosciuta nel programma Saranno Famosi nel 2001. Ricordiamo che questa trasmissione ha successivamente cambiato nome nell’attuale Amici di Maria De Filippi.

A sposarsi è stato il ballerino di Saranno Famosi, Leonardo Fumarola, che prese parte allo show di Maria ben 22 anni fa. Colei che è diventata sua moglie si chiama Stefania Musio e all’evento tra gli invitati c’era anche la ballerina Marianna Scarci. Non sono stati rivelati altri nomi, ma secondo Novella 2000 alle nozze dell’uomo erano presenti anche altri protagonisti di quella trasmissione. A postare le foto la pagina social Saranno Famosi 2001, che le ha ottenute dall’utente Grazia Chimenti.

Leonardo Fumarola è ormai un uomo di 40 anni e l’anno scorso ha anche preso parte ad una puntata di Avanti un altro. Nella prima edizione di Saranno Famosi riuscì ad arrivare fino alla finale, ottenendo il sesto posto. A Bonolis rivelò: “Oggi mi occupo sempre di spettacolo, dalle capriole mi sono evoluto: faccio spettacolo ad alto rischio per compagnie internazionali”.